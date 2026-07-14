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ВР поддержала продление военного положения

Казна и Политика
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В Верховной Раде 14 июля поддержали продление военного положения.
Речь идет о двух законопроектах относительно:
  • продления военного положения, за проголосовали 313 народных депутатов
  • всеобщей мобилизации, за проголосовали 311 народных депутатов
Напомним, что Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине. Документы предусматривают продление соответствующих сроков еще на 90 суток с августа 2026 года.
Президент внес в Верховную Раду два законопроекта:
  • Проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации»
  • Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»
Законопроектом 15402 предусматривается утверждение указа, которым срок проведения общей мобилизации продлевается со 2 августа 2026 года на 90 суток.
В свою очередь инициатива 15401 предлагает продлить с 5:30 2 августа 2026 на 90 суток срок действия военного положения в Украине.
По материалам:
Finance.ua
Армия
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