ВР поддержала продление военного положения
- продления военного положения, за проголосовали 313 народных депутатов
- всеобщей мобилизации, за проголосовали 311 народных депутатов
- Проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации»
- Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»
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