ВР поддержала продление военного положения Сегодня 15:08 — Казна и Политика

В Верховной Раде 14 июля поддержали продление военного положения.

Речь идет о двух законопроектах относительно:

продления военного положения, за проголосовали 313 народных депутатов

всеобщей мобилизации, за проголосовали 311 народных депутатов

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине. Документы предусматривают продление соответствующих сроков еще на 90 суток с августа 2026 года.

Президент внес в Верховную Раду два законопроекта:

Проект закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации»

Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»

Законопроектом 15402 предусматривается утверждение указа, которым срок проведения общей мобилизации продлевается со 2 августа 2026 года на 90 суток.

В свою очередь инициатива 15401 предлагает продлить с 5:30 2 августа 2026 на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.