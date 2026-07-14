Объявлен тендер на проектирование капремонта метро через р. Днепр

Плановый капитальный ремонт существенно улучшит эксплуатационные и технические характеристики наземной части участка между станциями «Выдубичи» и «Славутич».
В проекте должны быть предусмотрены решения по капитальному ремонту:
ограждающих конструкций;
металлической защитной галереи;
верхнего строения путей;
других конструктивных элементов этого наземного участка.
Отдельное внимание будет уделено дооснащению метропроезда системой мониторинга геометрических параметров несущих конструкций и узлов их соединения. Она обеспечит постоянный контроль технического состояния сооружения и позволит контролировать его параметры во время эксплуатации.
Очередность, сроки выполнения и стоимость капитального ремонта определят после разработки проектной документации и государственной экспертизы.
Ожидаемая стоимость закупки работ по проектированию составляет 54 555 095,90 грн.
В настоящее время движение поездов по Южному мостовому переходу осуществляется в обычном режиме. Безопасность перевозок обеспечивается в полном объеме, также производятся все необходимые работы по содержанию инфраструктуры.