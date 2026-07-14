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Объявлен тендер на проектирование капремонта метро через р. Днепр

Казна и Политика
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Объявлен тендер на проектирование капремонта метро через р. Днепр
Объявлен тендер на проектирование капремонта метро через р. Днепр
КП «Киевский метрополитен» объявило тендер на закупку работ по разработке проектной документации для капитального ремонта метропроезда Южного мостового перехода через Днепр Сырецко-Печерской линии.
Разработка проекта — первый этап выполнения планового капитального ремонта этого объекта.
Об этом сообщают в коммунальном предприятии.

Для чего это

Плановый капитальный ремонт существенно улучшит эксплуатационные и технические характеристики наземной части участка между станциями «Выдубичи» и «Славутич».
В проекте должны быть предусмотрены решения по капитальному ремонту:
  • ограждающих конструкций;
  • металлической защитной галереи;
  • верхнего строения путей;
  • других конструктивных элементов этого наземного участка.
Отдельное внимание будет уделено дооснащению метропроезда системой мониторинга геометрических параметров несущих конструкций и узлов их соединения. Она обеспечит постоянный контроль технического состояния сооружения и позволит контролировать его параметры во время эксплуатации.
Очередность, сроки выполнения и стоимость капитального ремонта определят после разработки проектной документации и государственной экспертизы.
Ожидаемая стоимость закупки работ по проектированию составляет 54 555 095,90 грн.
В настоящее время движение поездов по Южному мостовому переходу осуществляется в обычном режиме. Безопасность перевозок обеспечивается в полном объеме, также производятся все необходимые работы по содержанию инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
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