ВР приняла закон о новой государственной награде
Кого будут награждать
- Им предлагается награждать граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за выдающиеся заслуги в поддержке евроинтеграционного курса Украины,
- за весомый вклад в укрепление устойчивости государства и безопасности Европы,
- также за развитие международного сотрудничества, утверждение демократии, мира, добрососедства и дружеских отношений между народами.
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