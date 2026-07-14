ВР приняла закон о новой государственной награде Сегодня 14:44 — Казна и Политика

Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении проект Закона о внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О государственных наградах Украины» (15359).

Свои голоса «За» отдали 271 нардеп.

Верховная Рада приняла документ в первом чтении 1 июля 2026 года.

Документ предусматривает введение новой государственной награды — ордена Европы.

Кого будут награждать

Им предлагается награждать граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за выдающиеся заслуги в поддержке евроинтеграционного курса Украины,

за весомый вклад в укрепление устойчивости государства и безопасности Европы,

также за развитие международного сотрудничества, утверждение демократии, мира, добрососедства и дружеских отношений между народами.

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