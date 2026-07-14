ТОП-8 категорий украинцев, не имеющих права на субсидию
Кто не получит
- в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной зарплаты или лица, не уплачивающие ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);
- кто-то из прописанных в жилище членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч грн (кроме лечения). Это не касается случаев, когда за полгода до покупки нового жилья продали другое;
- кто-то из членов семьи имеет депозит в размере более 100 тысяч гривен;
- кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в размере 50 тысяч грн в течение года перед обращением;
- не вернули излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;
- в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
- в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенной в сельской местности);
- если общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома — 230 квадратных метров (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей);
- если любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа) и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.
Субсидии в 2026: на что можно рассчитывать и как оформить
Справка Finance.ua:
- С января 2025 года Украина реализует экспериментальный проект субсидий на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Порядок получения такой финансовой поддержки регулируется постановлением Кабмина № 1225 от 25 октября 2024 года. В апреле 2025 года правительство внесло изменения в постановление и расширило действие программы, чтобы сделать ее более удобной для пользователей.
- Переместились с территорий, включенных в перечень Минразвития, и не имеете собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. метра на человека на подконтрольной Украине территории;
- Если ваше жилище уничтожено или повреждено до непригодного для проживания состояния в результате боевых действий.
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