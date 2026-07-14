ТОП-8 категорий украинцев, не имеющих права на субсидию Сегодня 14:03 — Личные финансы

ТОП-8 категорий украинцев, не имеющих права на субсидию

В Пенсионном фонде напомнили , что право на назначение жилищной субсидии теряют домохозяйства, у которых есть долги по оплате коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Но в случае если уплата задолженности подтверждена либо принят договор о ее реструктуризации, либо она обжалована в судебном порядке, жилищная субсидия может быть предоставлена.

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Кто не получит

Также на субсидию не могут претендовать домохозяйства, если в их составе есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы назначения жилищной субсидии, и в этом периоде такие лица находились за границей совокупно более 60 дней.

Среди других причин отказа в назначении субсидии (в соответствии с п. 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848):

в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной зарплаты или лица, не уплачивающие ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);

кто-то из прописанных в жилище членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч грн (кроме лечения). Это не касается случаев, когда за полгода до покупки нового жилья продали другое;

(кроме лечения). Это не касается случаев, когда за полгода до покупки нового жилья продали другое; кто-то из членов семьи имеет депозит в размере более 100 тысяч гривен;

кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в размере 50 тысяч грн в течение года перед обращением;

перед обращением; не вернули излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;

субсидию за предыдущие периоды; в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);

(более трех месяцев); в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенной в сельской местности);

(кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенной в сельской местности); если общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома — 230 квадратных метров (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей);

— 230 квадратных метров (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей); если любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа) и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Ранее мы писали, что рост расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду заставляет все больше украинцев обращаться за государственной поддержкой. В 2026 году система субсидий в Украине сохраняет свою базовую логику, но будет работать с учетом изменений последних лет: полномасштабной войны, большого количества внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усиления контроля за доходами.

Какие субсидии доступны в 2026 году, кто имеет право на их получение и как правильно оформить пособие — подробно объясняет Finance.ua

Справка Finance.ua:

С января 2025 года Украина реализует экспериментальный проект субсидий на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Порядок получения такой финансовой поддержки регулируется постановлением Кабмина № 1225 от 25 октября 2024 года. В апреле 2025 года правительство внесло изменения в постановление и расширило действие программы, чтобы сделать ее более удобной для пользователей.

Получить субсидию можно, если вы:

Переместились с территорий, включенных в перечень Минразвития, и не имеете собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. метра на человека на подконтрольной Украине территории; Если ваше жилище уничтожено или повреждено до непригодного для проживания состояния в результате боевых действий.

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