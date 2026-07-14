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ТОП-8 категорий украинцев, не имеющих права на субсидию

Личные финансы
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ТОП-8 категорий украинцев, не имеющих права на субсидию
ТОП-8 категорий украинцев, не имеющих права на субсидию
В Пенсионном фонде напомнили , что право на назначение жилищной субсидии теряют домохозяйства, у которых есть долги по оплате коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).
Но в случае если уплата задолженности подтверждена либо принят договор о ее реструктуризации, либо она обжалована в судебном порядке, жилищная субсидия может быть предоставлена.

Кто не получит

Также на субсидию не могут претендовать домохозяйства, если в их составе есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы назначения жилищной субсидии, и в этом периоде такие лица находились за границей совокупно более 60 дней.
Среди других причин отказа в назначении субсидии (в соответствии с п. 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848):
  • в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной зарплаты или лица, не уплачивающие ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);
  • кто-то из прописанных в жилище членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тысяч грн (кроме лечения). Это не касается случаев, когда за полгода до покупки нового жилья продали другое;
  • кто-то из членов семьи имеет депозит в размере более 100 тысяч гривен;
  • кто-то из членов семьи покупал валюту на общую сумму в размере 50 тысяч грн в течение года перед обращением;
  • не вернули излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;
  • в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
  • в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенной в сельской местности);
  • если общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома — 230 квадратных метров (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей);
  • если любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа) и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.
Ранее мы писали, что рост расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду заставляет все больше украинцев обращаться за государственной поддержкой. В 2026 году система субсидий в Украине сохраняет свою базовую логику, но будет работать с учетом изменений последних лет: полномасштабной войны, большого количества внутренне перемещенных лиц, монетизации выплат и усиления контроля за доходами.
Какие субсидии доступны в 2026 году, кто имеет право на их получение и как правильно оформить пособие — подробно объясняет Finance.ua

Субсидии в 2026: на что можно рассчитывать и как оформить

Справка Finance.ua:

  • С января 2025 года Украина реализует экспериментальный проект субсидий на оплату аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Порядок получения такой финансовой поддержки регулируется постановлением Кабмина № 1225 от 25 октября 2024 года. В апреле 2025 года правительство внесло изменения в постановление и расширило действие программы, чтобы сделать ее более удобной для пользователей.
Получить субсидию можно, если вы:
  1. Переместились с территорий, включенных в перечень Минразвития, и не имеете собственного жилья общей площадью более 13,65 кв. метра на человека на подконтрольной Украине территории;
  2. Если ваше жилище уничтожено или повреждено до непригодного для проживания состояния в результате боевых действий.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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