В Киеве частные перевозчики уже увеличивают стоимость проезда

Ранее говорилось, в Киеве с 15 июля вступят в силу новые тарифы на разовую поездку в коммунальном транспорте. Мэр Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение. Об этом говорится в распоряжении на официальном портале КГГА.
Согласно документу, стоимость одного разового билета на метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер будет составлять 30 гривен. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок.
В то же время предусмотрена система скидок за оптовое пополнение: