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В Киеве частные перевозчики уже увеличивают стоимость проезда

Личные финансы
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В Киеве частные перевозчики предупредили о возможном повышении стоимости проезда в маршрутках до 25 грн с 15 июля.
Об этом сообщают в соцсетях.
По обнародованной информации, объявления о новых тарифах появились в отдельных маршрутных такси столицы.
Пока официального подтверждения от городских властей относительно массового повышения тарифов нет.
В то же время, пассажирам советуют обращать внимание на информационные объявления в транспорте и проверять актуальную стоимость проезда перед поездкой.
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Ранее говорилось, в Киеве с 15 июля вступят в силу новые тарифы на разовую поездку в коммунальном транспорте. Мэр Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение. Об этом говорится в распоряжении на официальном портале КГГА.
Согласно документу, стоимость одного разового билета на метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер будет составлять 30 гривен. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок.
В то же время предусмотрена система скидок за оптовое пополнение:
  • 10−19 поездок — по 28,90 грн;
  • 20−29 поездок — 27,80 грн;
  • 30−39 поездок — 26,60 грн;
  • 40−49 поездок — 25,50 грн;
  • 50 поездок — 25,00 грн.
По материалам:
bigkyiv
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