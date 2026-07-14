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Свириденко рассказала о причинах своей отставки

Казна и Политика
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Юлия Свириденко
Юлия Свириденко
В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
«Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе Правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский Союз», — написал глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook.
Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета Министров и кадровые изменения среди руководителей правоохранительных органов в рамках новой политической стратегии Украины. Премьер-министру Юлии Свириденко он предложил возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров.
Как пишет «Суспільне», Юлия Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США после отставки с должности премьера. На утро 14 июля она не рассматривала эту позицию для себя.
Также издание пишет, что Свириденко рассказала о причинах отставки. По ее словам, Зеленский четко дал понять, что необходимо обновление Кабмина и усиление определенных направлений. В частности, можно более эффективно реализовывать социальную и образовательную политику, сказала Свириденко.
Комитет ВРУ поддержал ее отставку, за проголосовали 16 нардепов. Следующий этап — голосование в Раде.
По материалам:
Finance.ua
СвириденкоКабмин
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