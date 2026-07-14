В Украине готовят инвестиционные проекты: обновление 196 км дорог — детали Сегодня 08:33 — Казна и Политика

В Украине готовят инвестиционные проекты: обновление 196 км дорог — детали

В Украине готовится к реализации масштабный перечень инвестиционных проектов в дорожной инфраструктуре.

Речь идет о строительстве и расширении автодорог, создании десяти современных сервисных зон и установке 35 автоматизированных комплексов взвешивания в движении (WIM) в 11 областях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Общий потенциал инвестиций только в трех ключевых дорожных проектах составляет более 1,2 миллиарда долларов.

Направления

Среди приоритетных направлений чиновник назвал обновление 196 километров дорог от Львова до пунктов пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини, а также 128,3 километра маршрута Ягодин — Ковель — Луцк.

В планах есть строительство северного обхода Львова протяженностью 23,2 километра, который позволит вывести транзитный транспорт за пределы города.

Также специалисты готовят проекты строительства десяти современных сервисных зон на международных автодорогах и установку 35 комплексов WIM, которые будут защищать дороги от разрушения перегруженным транспортом, обеспечивать честные условия для перевозчиков и усилить логистические коридоры.

УНН По материалам:

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