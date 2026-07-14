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ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

Казна и Политика
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В Еврокомиссии отметили необходимость продолжения реформ
В Еврокомиссии отметили необходимость продолжения реформ
В ходе межгосударственной конференции по вступлению Украины в Европейский Союз стороны официально открыли кластер 6 «Внешние отношения» в рамках переговорного процесса.
Об этом сообщает Укринформ.

В ЕС подтвердили открытие нового кластера

«Я рад сообщить об открытии шестого кластера», — сказал министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн, выступивший на совместной пресс-конференции после завершения конференции вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и еврокомиссаршей по вопросам расширения Мартой Кос.
Он признал достижения Украины во внедрении реформ во время войны, подчеркивая приверженность Украины пути к вступлению в ЕС и ценностям Европы.
«Украина — важная часть европейской семьи, и мы ожидаем того, чтобы приветствовать ее среди нас», — заявил Бирн.
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Он также призвал ЕС давать Украине не только надежду, но и реалистичные перспективы вступления в ЕС.
«Особенно теплые слова хочу выразить ирландскому и кипрскому президентствам», — сказал Качка, поблагодарив также еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос за работу по продвижению евроинтеграционного процесса Украины.
Качка подчеркнул, что в рамках общей политики безопасности и обороны ЕС единство особенно важно, и Украина это хорошо понимает.

В Еврокомиссии отметили необходимость продолжения реформ

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о процессе выполнения «Плана Кос-Качка», что на определенные реформы нужно время, однако их выполнение необходимо для начала закрытия переговорных кластеров.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что, несмотря на несколько более высокие ожидания от количества кластеров в переговорах о вступлении, которые официально открыты сегодня, в целом Украина удовлетворена темпом в процессе вступления в Евросоюз и нацелена на продолжение реформ, в том числе после смены правительства.
По материалам:
Укрінформ
ЕС
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