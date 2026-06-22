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Почему скорейшее открытие агрокластера в переговорах с ЕС пойдет на пользу Украине

Казна и Политика
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Почему скорейшее открытие агрокластера в переговорах с ЕС пойдет на пользу Украине
Почему скорейшее открытие агрокластера в переговорах с ЕС пойдет на пользу Украине
Украина получит преимущества от скорейшего начала переговоров с Европейским Союзом в аграрной отрасли.
Такое мнение высказала глава комитета по европейской интеграции ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Александра Авраменко во время экспертного обсуждения, сообщает портал UCAB.
«Чем скорее будет открыт аграрный кластер в переговорах с ЕС, тем больше шансов не только сохранить потенциал украинского агросектора, но и превратить адаптацию к стандартам ЕС в новые возможности развития для украинских производителей и усиление общего агропродовольственного потенциала будущего расширенного ЕС», — отметила она.
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Эксперт подчеркнула, что начало переговорного процесса между Украиной и Европейским Союзом — это выдающийся исторический шаг, однако это только старт долгого пути.
Обе стороны ожидают изменений:
  • Украине необходимо внедрить реформы и адаптировать законодательство,
  • ЕС — трансформироваться изнутри, чтобы подготовиться к принятию нового полноправного члена.
В то же время, украинский агросектор имеет дело с вызовами из-за перехода от режима либерализации торговли к возвращению квотной системы. Это привело к ощутимому сокращению объемов экспорта. Теперь украинские производители вынуждены искать пути диверсификации и перенаправлять экспорт зерновых и продукции с добавленной стоимостью на рынки третьих стран.
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Александра Авраменко отметила, что присоединение новых стран дает толчок европейскому агросектору, помогая в развитии переработки, в закрытии балансовых искажений, уменьшает объемы импорта из третьих стран. Уже сейчас украинский агробизнес интегрирован в европейские цепи добавленной стоимости, обеспечивая сырьем кормовую базу животноводческих комплексов европейских государств.
«Впереди Украину ждет сложный процесс адаптации к стандартам ЕС, который потребует времени, ресурсов и четко согласованных переходных решений. Именно поэтому переговорный процесс в части аграрной политики должен начаться как можно скорее: это позволит заблаговременно проговорить чувствительные вопросы, снять напряжение и найти общий язык с европейскими производителями», — подытожила Александра Авраменко.
По материалам:
Українські Новини
Еврокомиссия
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