Зеленский подписал изменения в госбюджет-2026: оборона получит еще 1,56 трлн Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год.

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Доходы бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн

Согласно документу, доходы государственного бюджета увеличатся более чем на 2,29 трлн грн, а расходы на 1,64 трлн грн.

Эти изменения стали возможны благодаря внешней финансовой помощи от Европейского Союза в рамках новой программы поддержки Украины на 2026−2027 годы.

Основную часть денег направят на оборону

Расходы государственного бюджета на сектор безопасности и обороны увеличатся на 1,56 трлн.

Из этой суммы 174,3 млрд грн предусмотрено на денежное довольствие военнослужащих.

Министерству обороны будут направлены поступления от военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования.

Эти средства планируется использовать на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, приобретение необходимых средств и оборудования, а также реализацию мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса.

Что известно о принятом законопроекте

28 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2026 год, предполагавший увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

10 июня парламент принял документ во втором чтении и в целом.

Народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк сообщала , что в Украине до конца 2026 года может возникнуть серьезный дефицит средств на финансирование армии. По данным Счетной палаты, для обеспечения всех предусмотренных законодательством выплат военнослужащим государству необходимо срочно найти дополнительный финансовый ресурс в размере более 365 миллиардов гривен.

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