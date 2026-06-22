Зеленский подписал изменения в госбюджет-2026: оборона получит еще 1,56 трлн

Расходы государственного бюджета на сектор безопасности и обороны увеличатся на 1,56 трлн.
Из этой суммы 174,3 млрд грн предусмотрено на денежное довольствие военнослужащих.
Министерству обороны будут направлены поступления от военного сбора и вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования.
Эти средства планируется использовать на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, приобретение необходимых средств и оборудования, а также реализацию мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса.
Что известно о принятом законопроекте
28 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2026 год, предполагавший увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.
10 июня парламент принял документ во втором чтении и в целом.
Народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк сообщала, что в Украине до конца 2026 года может возникнуть серьезный дефицит средств на финансирование армии. По данным Счетной палаты, для обеспечения всех предусмотренных законодательством выплат военнослужащим государству необходимо срочно найти дополнительный финансовый ресурс в размере более 365 миллиардов гривен.