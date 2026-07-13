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Президент предлагает ВР продлить военное положение и мобилизацию с августа

Казна и Политика
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Президент предлагает ВР продлить военное положение и мобилизацию с августа
Президент предлагает ВР продлить военное положение и мобилизацию с августа
Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
Об этом видно из законопроектов №№ 15401 и 15402 на сайте ВРУ
Президент предлагает продлить срок действия военного положения и мобилизации еще на 90 дней с 05 часов 30 минут 2 августа 2026 года.
В декабре 2025 года Зеленский отмечал, что война с рф не завершится до получения Украиной действенных гарантий безопасности, к тому моменту также невозможно завершение военного положения. На вопрос, возможна ли отмена военного положения во время перемирия, президент ответил:
«Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии».
По материалам:
Finance.ua
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