Германия оплатит закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины Сегодня 14:23 — Казна и Политика

Германия оплатит закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины

Германия финансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, отмечая, что этот заказ — одна из самых известных закупок дронов для Киева западным правительством.

Речь идет об ударных беспилотниках FPV-дронах Shrike, изготовленных крупным украинским производителем SkyFall. Дроны оснащены программным обеспечением от американской оборонно-технологической компании Auterion. Беспилотники предназначены для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил, что стоимость контракта составляет около 90 млн евро и что он финансируется европейской страной. По его словам, часть дронов уже доставили в Украину, а остальные должны прислать в этом году.

SkyFall подтвердила участие Германии, но заявила, что компания не может комментировать детали сделки.

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