Германия оплатит закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины

Германия финансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, отмечая, что этот заказ — одна из самых известных закупок дронов для Киева западным правительством.
Речь идет об ударных беспилотниках FPV-дронах Shrike, изготовленных крупным украинским производителем SkyFall. Дроны оснащены программным обеспечением от американской оборонно-технологической компании Auterion. Беспилотники предназначены для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.
Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил, что стоимость контракта составляет около 90 млн евро и что он финансируется европейской страной. По его словам, часть дронов уже доставили в Украину, а остальные должны прислать в этом году.
SkyFall подтвердила участие Германии, но заявила, что компания не может комментировать детали сделки.