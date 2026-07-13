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ДПС назвала самые распространенные нарушения, которые обнаружила во время проверок бизнеса

Казна и Политика
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Государственная налоговая служба провела более 15 тыс. фактических проверок бизнеса
Государственная налоговая служба провела более 15 тыс. фактических проверок бизнеса
Государственная налоговая служба провела более 15 тысяч фактических проверок бизнеса в первом полугодии 2026 года. По результатам аудита в государственный бюджет поступило более 250 млн грн. Кроме того, в ходе проверки налоговики обнаружили более 1,6 тыс. неоформленных работников.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Самые распространенные нарушения при проверках

Среди распространенных нарушений, выявленных налоговиками, — проведение расчетов без использования регистраторов расчетных операций и невыдача фискальных чеков покупателям.
Например, в магазине цветов в Ровенской области налоговики установили систематическое проведение расчетов без применения РРО и невыдачи фискальных чеков. За это субъекту хозяйствования грозит штраф в размере более 120 тыс. грн.
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В магазине строительных материалов в Днепропетровской области проверка выявила проведение наличных расчетов без применения РРО и выдачу документов, имитировавших фискальные чеки. По результатам проверки к предприятию применили штрафные санкции на сумму более 1,3 млн грн.

Какие нарушения обнаружили при продаже алкоголя

В кафе Николаевской области алкогольные напитки реализовывали с выдачей фискальных чеков без указания цифрового значения марки акцизного налога. Общая сумма сделок, проведенных с таким нарушением, составила 223,7 тыс. грн, а сумма штрафа превысит 335,3 тыс. грн.
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Кроме того, при реализации сидра в фискальных чеках не указывался код товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД. За эти нарушения предпринимателю грозит штраф более чем на 365 тыс. грн.

Неучтенные товары и нарушения учета

В ходе проверки предприятия в Киеве, которое занимается оптовой торговлей железными изделиями и отопительным оборудованием, налоговики установили проведение расчетов без использования РРО на сумму свыше 600 тыс. грн и обнаружили неучтенные товары на сумму свыше 300 тыс. грн. Общая сумма штрафных санкций составляет около 1 млн грн.
В Черкасской области налоговики обнаружили продажу ювелирных изделий без надлежащего учета и документов, подтверждающих их происхождение. Стоимость неучтенного товара превысила 1,4 млн. грн.
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В ювелирном магазине на Ровенщине установили расхождения в суммах наличных денег в кассе и данными РРО, а также реализацию неучтенных серебряных столовых приборов на сумму более 108,5 тыс. грн. Ожидаемая сумма штрафных санкций составляет более 111 тыс. грн.
Аналогичное нарушение обнаружили и в одном из ювелирных магазинов Киева. Из-за отсутствия документов по учету и происхождению украшений предусмотрен штраф в размере более 300 тыс. грн.

Нарушения в ресторанах и АЗС

В ходе проверки одного из ресторанов в Запорожье установлено проведение расчетов без применения РРО, нарушение требований к оформлению фискальных чеков при продаже отдельных алкогольных напитков, а также несоблюдение порядка ведения учета товарных запасов.
Кроме того, проверкой установлено использование труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений. К нарушителю применен штраф в размере почти 400 тыс. гривен.
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Также предприятие не предоставило документы, подтверждающие учет и происхождение товарных запасов, которые находились в месте продажи. По результатам проверки к плательщику применены штрафные санкции на сумму около 600 тыс. гривен.
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНСШтраф
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