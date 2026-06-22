ГНС предупреждает: украинцы массово получают фейковые письма от имени налоговой Сегодня 10:23 — Личные финансы

ГНС предупреждает: украинцы массово получают фейковые письма от имени налоговой

Государственная налоговая служба Украины предупредила граждан и бизнес о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые мошенники отправляют якобы от имени налогового ведомства.

Об этом пишет borgexpert

О чем письма

В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.

В ГНС подчеркивают

Такие письма не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они поступают со сторонних адресов электронной почты и содержат ссылки или вложения с вредоносным программным обеспечением.

По данным налогового ведомства, открытие таких файлов или переход по указанным ссылкам может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого удаленного доступа к устройству пользователя.

Особую опасность представляет то, что часть мошенников пытается замаскировать свои адреса под официальный домен ГНС — @tax.gov.ua, в то время как другие используют сторонние почтовые сервисы. В службе отмечают, что если письмо поступило из другого домена, это очевидный признак подделки. Однако даже в случае похожих адресов пользователям следует быть крайне внимательными.

Признаки мошенников

В ГНС рекомендуют обращать внимание на характерные признаки мошеннических сообщений:

в частности, наличие вложений в форматах .pdf, .zip, .rar, а также файлов с расширениями .exe и .scr.

Именно через такие файлы киберпреступники часто пытаются получить контроль над компьютерами своих жертв.

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Налоговая служба призвала налогоплательщиков соблюдать базовые правила кибергигиены: не открывать подозрительные вложения и ссылки, внимательно проверять адрес отправителя, не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения и использовать актуальное антивирусное программное обеспечение.

Мнение экспертов

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные фишинговые кампании часто направлены прежде всего против бухгалтеров, предпринимателей и работников финансовых служб компаний, ведь именно они регулярно взаимодействуют с налоговыми органами и могут воспринять такие сообщения как официальную переписку от государственных учреждений.

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