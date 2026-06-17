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Що робити з боргами за комунальні послуги: покрокова інструкція

Особисті фінанси
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Загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги перевищила 100 млрд грн
Загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги перевищила 100 млрд грн
Станом на початок 2026 року загальна заборгованість населення за житлово-комунальні послуги перевищила 100 млрд грн. Постачальники комунальних послуг активно звертаються до судів для стягнення боргів.
Зазвичай борг не стає сюрпризом — він щомісяця «нагадує» про себе у паперових квитанціях. Якщо ви ігнорували рахунки надто довго і компанія вже подала на вас до суду, дані потрапляють до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. Це вже «червоний прапорець», через який виконавча служба може заблокувати банківські картки або накласти арешт на майно.

Що робити, якщо борг уже накопичився

Фахівці радять не ігнорувати проблему та не відкладати її вирішення. На початку 2024 року постачальникам комунальних послуг повернули право припиняти надання послуг боржникам, за винятком прифронтових і тимчасово окупованих територій.
Якщо сума заборгованості є значною, варто скористатися механізмом реструктуризації.

Підготуйте необхідні документи

Вам знадобляться: паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП), документи на право власності на житло та довідка про доходи всіх повнолітніх, хто прописаний у квартирі (якщо ви офіційно безробітні — довідка з центру зайнятості).

Зверніться до постачальника послуг

Це може бути візит або онлайн-заявка. Потрібно написати заяву на реструктуризацію боргу. Звертатися доведеться окремо до кожної компанії, перед якою є заборгованість (до водоканалу — за воду, до енергокомпанії — за світло).

Укладіть договір про реструктуризацію

У договорі суму вашого боргу розіб’ють на рівні частини (зазвичай на строк до 60 місяців залежно від розміру заборгованості та вашого доходу). Головна умова — щомісяця ви зобов’язані платити поточну комуналку + узгоджену частину старого боргу.

Оформіть субсидію

З боргами понад 680 грн державну допомогу не призначають. Але як тільки ви підпишете договір про реструктуризацію і надасте його копію до Пенсійного фонду, ви знову отримаєте право на субсидію і зможете зменшити навантаження на свій гаманець.
Кому можуть списати або перерахувати борги — читайте в статті Finance.ua У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку.
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послуги
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