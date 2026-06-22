Відпочинок на Шацьких озерах у 2026 році: що треба знати Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Відпочинок на Шацьких озерах у 2026 році: що треба знати

Шацькі озера на Волині залишаються одним із найпопулярніших місць відпочинку в Україні.

Тут розташоване найбільше прісне озеро країни — Світязь, а також Шацький національний природний парк із десятками озер та лісів, повідомляє 24 Канал

Оскільки Шацька громада знаходиться у прикордонній зоні, туристам варто знати про певні правила. Для відпочинку в населених пунктах, на пляжах та туристичних локаціях спеціальний дозвіл не потрібен.

Що треба мати

Достатньо мати паспорт або ID-картку, а чоловікам віком від 18 до 60 років — військово-обліковий документ.

Водночас для відвідування лісових територій у п’ятикілометровій прикордонній смузі необхідно заздалегідь отримати дозвіл Державної прикордонної служби.

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Тож купатися на Світязі та відпочивати в Шацьку можна без перепусток, але для прогулянок окремими лісовими маршрутами знадобиться спеціальний дозвіл.

Рапніше ми писали , що попри війну, Одеса залишається головним морським напрямком внутрішнього туризму в Україні. Водночас відпочинок на узбережжі Чорного моря поєднує традиційні літні витрати з необхідністю враховувати безпекові ризики, стан екології та зростання вартості житла й послуг.

Вартість проживання в Одесі влітку 2026 року суттєво зросла. Найдорожчими традиційно залишаються Аркадія, Ланжерон, Великий Фонтан і Совіньйон.

У середньому готелі біля моря або в центрі коштують 2500−4500 грн за добу. Преміальні готелі та бутик-формати пропонують ціни 4500−9000 грн, а в окремих випадках — понад 15−18 тис. грн за ніч.

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