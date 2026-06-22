Чи можна отримати компенсацію замість щорічної відпустки — роз’яснення Сьогодні 17:07 — Особисті фінанси

Компенсація за невикористану відпустку

За бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. Але є умови.

Про це повідомили експерти Центру правової допомоги ФПУ.

Що передбачає законодавство

Право на оплачувану щорічну відпустку гарантується статтею 45 Конституції України.

Умови, тривалість і порядок надання відпусток визначаються Кодексом законів про працю України, Законом України «Про відпустки» та іншими нормативно-правовими актами.

Право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності й галузевої належності, а також особи, які працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Коли можлива грошова компенсація

Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України «Про відпустки», за бажанням працівника частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією.

Водночас тривалість фактично використаної працівником щорічної основної та додаткових відпусток не може бути меншою ніж 24 календарні дні.

Крім того, згідно з частиною п’ятою статті 24 Закону, особам віком до 18 років заміна будь-яких видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Основною умовою для отримання компенсації є обов’язкове використання працівником щонайменше 24 календарних днів щорічної відпустки за відповідний робочий рік. Після використання цих 24 календарних днів за решту невикористаних днів щорічної відпустки за той самий робочий рік може бути виплачена грошова компенсація.

Наприклад, якщо загальна тривалість щорічної відпустки працівника становить 28 календарних днів, із яких 24 дні — щорічна основна відпустка, а 4 дні — додаткова відпустка за ненормований робочий день, то після використання 24 календарних днів працівник може отримати компенсацію за решту чотири дні.

Що потрібно враховувати

Згідно з частиною першою статті 22 Закону України «Про відпустки», якщо працівник звільняється до завершення робочого року, за який уже використав відпустку повної тривалості, роботодавець має право здійснити відрахування із заробітної плати за дні відпустки, надані авансом.

Водночас законодавством передбачено винятки, коли такі відрахування не проводяться.

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У разі необхідності відшкодування шкоди з працівника, який уже звільнився, роботодавець може звернутися до суду.

Отже, права на грошову компенсацію за щорічну основну відпустку та невикористану її частину у цьому випадку працівник не має.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що окрім щорічної основної відпустки, українське законодавство передбачає ще один вид оплачуваного відпочинку для працівників із дітьми — додаткову відпустку на дітей. Вона надається понад стандартну відпустку із збереженням середнього заробітку.

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