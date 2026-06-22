Кому готові платити до 120 тис. грн: Топ вакансій в ОПК Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Кому готові платити до 120 тис. грн: Топ вакансій в ОПК

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) за останні роки перетворився на одного з найбільших роботодавців країни.

Підприємства, які ще до повномасштабної війни були нішевими виробництвами, сьогодні масштабуються, нарощують випуск продукції та борються за кваліфіковані кадри, пише focus.ua

Окремі виробники збільшували чисельність персоналу в 8−20 разів протягом року.

Створено finance.ua за допоиогою ШІ

Хто в дефіциті

Водночас інженери, технологи, оператори БпЛА та зварювальники залишаються найдефіцитнішими кадрами у галузі.

За словами директорки консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертки Наталії Слинько, якщо раніше найбільше вакансій створювали ІТ-компанії, аграрний сектор та виробники товарів повсякденного попиту (FMCG), то сьогодні значна частина нових робочих місць формується саме в оборонній промисловості.

Переваги

Додатковою перевагою для кандидатів залишається можливість бронювання та відносно висока стабільність зайнятості порівняно з багатьма іншими галузями економіки.

Читайте також Робота в прифронтових областях: кого шукають та скільки платять

Раніше Finance.ua писав , що попри складну безпекову ситуацію, ринок праці у прифронтових областях залишається активним. Роботодавці дедалі частіше шукають працівників для сфер торгівлі, логістики та фізичної праці. Водночас скорочення кількості відгуків на багато вакансій свідчить про дефіцит кадрів та подальше переміщення робочої сили до безпечніших регіонів.

Найбільший попит з боку роботодавців зосереджений на робітничих професіях, тоді як офісні спеціальності представлені значно менше.

Довідка Finance.ua:

Найбільший розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів та фактичними пропозиціями роботодавців зафіксовано у сфері охорони, безпеки та силових структур. Там компанії готові платити в середньому на 40,5 тис. грн більше, ніж очікують самі кандидати.

Найбільшу різницю аналітики зафіксували у сфері охорони, безпеки та силових структур. Шукачі роботи розраховують у середньому на 30 тис. грн, тоді як роботодавці пропонують близько 70,5 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.