Кому гарантированно выплатят пособие в июле? Деньги начислят автоматически (видео) Сегодня 10:15 — Личные финансы

В государственный бюджет Украины поступило почти 600 миллионов долларов США

В государственный бюджет Украины поступило почти 600 миллионов долларов США, которые будут направлены на финансирование социальных выплат для наиболее уязвимых категорий населения.

О том, кому гарантировали выплаты, хватит ли средств на социальную поддержку и какие дополнительные выплаты украинцы получат уже в июле, рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, средства поступили в рамках совместного со Всемирным банком проекта SPIRIT.

Половину суммы Украина получила при поддержке гарантий Японии, еще почти столько же при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании. При этом нынешнее финансирование является первым крупным траншем в рамках всей программы.

Какие выплаты профинансируют за счет этих средств

Проект предусматривает поддержку более миллиона украинцев, нуждающихся в социальной помощи.

Финансирование охватывает 18 видов социальных выплат, среди которых:

пособие семьям с детьми;

выплаты детям с тяжелыми заболеваниями;

поддержка детей-сирот, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

пособие людям с инвалидностью;

поддержка многодетных семей;

оплата услуги «муниципальная няня»;

пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста;

выплаты по программе «єЯсла»;

другие программы социальной поддержки, финансируемые из государственного бюджета и не связанные с военными потребностями.

Хватит ли денег на социальные выплаты

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заверил, что в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено достаточно ресурсов для финансирования всех социальных программ и пенсионных выплат. Денежные средства полностью заложены как в бюджете Министерства социальной политики, так и в бюджете Пенсионного фонда Украины.

На финансирование Министерства социальной политики, семьи и единства в 2026 году предусмотрено более 460 млрд. грн.

Отдельно правительство утвердило бездефицитный бюджет Пенсионного фонда Украины. Общий объем его доходов и расходов превышает 1,2 триллиона гривен.

Кроме социальных выплат в июле часть украинцев получит дополнительные средства по программе Национального кешбэка. В этом месяце граждане начинают получать компенсацию за покупки, совершенные в апреле, а также кешбэк на горючее. Максимальная сумма выплаты за апрель составляет 1000 гривен. Использовать ранее начисленные средства можно до 31 июля 2026 года включительно. После этой даты неиспользованные остатки вернутся в государственный бюджет.

🎬 В новом видео на нашем YouTube-канале мы подробно рассказываем, какие социальные выплаты профинансируют за счет международной помощи, хватит ли государству средств на социальную поддержку и как получить дополнительные выплаты по программе Национального кешбэка в июле 👇

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