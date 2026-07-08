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Минсоцполитики готовит новую зимнюю помощь для украинцев

Личные финансы
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Минсоцполитики привлекает средства иностранных партнеров
Минсоцполитики привлекает средства иностранных партнеров
Министерство социальной политики приступило к подготовке программ зимней поддержки уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов и привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подготовку к зиме обсудили с международными партнерами

Вопросы подготовки к зимнему периоду обсудили во время встречи с участием представителей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, дипломатических миссий и международных партнеров под председательством Координатора системы ООН и Гуманитарного координатора в Украине Матиаса Шмале.
В ходе встречи министерство представило программы зимней поддержки, которые предусматривают оказание помощи наиболее уязвимым категориям населения, проживающим в прифронтовых общинах.
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Подготовка к отопительному сезону

Министр социальной политики Денис Улютин подчеркнул, что подготовка к зиме должна начинаться заблаговременно, чтобы люди получили поддержку до начала отопительного сезона.
«россия не прекращает террор против мирных украинцев, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Мы понимаем, что следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поэтому готовимся уже сейчас. Наша задача — чтобы люди получили необходимую поддержку уже в октябре, а не тогда, когда зима будет в самом разгаре», — отметил он.
Подготовка к зимнему периоду является одним из приоритетов социальной политики на ближайшие месяцы. Эффективная координация государства, международных организаций и доноров должна обеспечить своевременную поддержку наиболее нуждающихся в ней людей.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинцы начнут получать кешбэк за апрель уже с 3 июля. Срок возврата неиспользованных средств в государственный бюджет продлили на один месяц. Использовать средства можно будет до 31 июля 2026 года включительно.
Вместе с апрельской выплатой украинцы получат и кешбэк на горючее. Максимальный размер компенсации в апреле составил 1000 гривен.
После 31 июля 2026 года неиспользованные средства на картах Национального кешбэка будут возвращены в государственный бюджет в соответствии с обновленным порядком.
По материалам:
Finance.ua
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