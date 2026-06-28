Международная помощь переселенцам в Украине сократилась вдвое Сегодня 09:21

Бюджет IRC в Украине сократился до 20 млн долларов

Ужесточение позиций Украины на фронте не облегчило гуманитарный кризис для миллионов перемещенных. Сокращение помощи со стороны США вдвое снизило бюджет Международного комитета спасения в стране.

Об этом заявил президент IRC Дэвид Милибэнд, сообщает Reuters.

По его словам, бюджет IRC в Украине сократился с 40 млн долларов в прошлом году до 20 млн в 2027 году — из-за сокращения иностранной помощи администрацией Трампа и ликвидации USAID.

«Это кажется особенно важным в то время, когда существует новое чувство другого геополитического нарратива — признать жестокость и напряжение, с которыми сталкиваются миллионы украинцев», — сказал Милибэнд.

10 миллионов перемещенных

По подсчетам ООН, примерно 118 млн человек в мире перемещены. На Украину приходится около 10 млн, из них почти 4 млн — внутренне перемещенные лица.

Милибэнд назвал ситуацию «новым мировым беспорядком» — следствием более 60 войн, болезней и стихийных бедствий.

«Потрясений больше, а амортизаторов меньше. И деньги — один из амортизаторов», — подчеркнул он.

Психическое здоровье

По словам главы IRC, одним из наименее обсуждаемых последствий войны является влияние на психическое здоровье населения после более чем четырех лет боевых действий.

Милибэнд отметил, что перенаправление даже небольшой части миллиардов долларов военной поддержки на гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку могло бы существенно укрепить устойчивость общества.

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