Как «войти в IT» без опыта и сколько можно зарабатывать Сегодня 14:02 — Личные финансы

Айтишник работает за ноутбуком

Несмотря на высокую конкуренцию, IT-сфера остается одной из самых привлекательных для тех, кто планирует сменить профессию. Со ссылкой на robota.ua разделимся пятью основными шагами, которые помогут новичкам подготовиться к старту карьеры в IT и избежать типичных ошибок.

1. Улучшите уровень английского

Большинство украинских IT-компаний работают с международными клиентами, поэтому знание английского является базовым требованием. Для старта достаточно уровня Intermediate — этого хватит для обучения, прохождения собеседований и работы с технической документацией.

2. Определитесь с направлением

В IT нужны не только программисты. В отрасли также работают:

ІТ-рекрутер, или HR Manager;

Copywriter;

Business Analyst;

Marketing Manager/SMM-специалист/Lead Generation;

Sales Manager.

Если же хочется полностью изменить профессию, можно овладеть разработкой или тестированием программного обеспечения. В то же время, следует развивать и soft skills — коммуникацию, работу в команде и умение быстро адаптироваться.

3. Ознакомьтесь с отраслью IT перед обучением

Прежде чем покупать дорогие курсы, следует лучше понять, действительно ли эта сфера вам подходит. Для этого можно пройти бесплатные онлайн-курсы, посмотреть тематические видео или почитать профессиональные сообщества, чтобы получить реальное представление о работе в IT.

Этот этап особенно важен для тех, кто только выясняет, как стать айтишником и действительно ли ему подходит такая сфера.

4. Выберите специализацию и учитесь

После того, как определились с направлением, нужно выбрать технологию или специальность и пройти качественное обучение. Эксперт советует обращать внимание на продолжительность курсов, наличие практики, опыт преподавателей и отзывы выпускников. По возможности следует выбирать обучающие программы при крупных IT-компаниях, ведь они нередко предлагают лучшим студентам работу.

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5. Начните искать первую работу

После окончания учебы важно активно отправлять резюме и демонстрировать не только сертификаты, но и собственные учебные проекты и практические навыки. Для новичков главными преимуществами остаются мотивация, готовность постоянно учиться и настойчивость.

Сколько можно зарабатывать, став айтишником

Специалисты отмечают, что не стоит ожидать, что вам со старта предложат высокую зарплату: заработок джуна/трейни без опыта работы — $300−400 в месяц в зависимости от специализации и знания английского. Однако уже через год работы в IT-компании разработчик уровня junior может претендовать на зарплату в $1000−1200, если хорошо себя проявит.

Впрочем, если единственная ваша мотивация попасть в IT — это деньги, вряд ли это поможет добиться успеха. Это действительно непростая работа, требующая внимательности к деталям, концентрации и настойчивости.

Поэтому тем, кто сейчас ищет ответ на вопрос, как стать айтишником, следует быть готовым к длительному обучению и постоянному развитию. Но тому, кто возьмется за дело с интересом и рвением, отрасль непременно отблагодарит хорошую зарплату, интересные проекты и приятные условия работы.

Finance.ua сообщал, что IT-сфера годами остается символом высоких доходов. Именно программистов часто ставят в пример как людей, которые в 25 лет покупают квартиру, работают с ноутбуком из кафе и получают зарплату в долларах. На фоне средних доходов по стране действительно выглядит как отдельный экономический мир. Подробно о зарплатах в айти рассказали здесь.

Также ранее мы сообщали , что за последний год 17% айтишников были уволены. При этом сокращения коснулись специалистов всех тайтлов.

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