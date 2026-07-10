Базовое социальное пособие и выплаты по безработице: можно ли получать оба одновременно Сегодня 15:04 — Личные финансы

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У многих украинцев после запуска базового социального пособия возник вопрос, повлияет ли ее оформление на уже назначенные государственные выплаты. Одно из самых распространенных — можно одновременно получать пособие по безработице и базовое социальное пособие.

Юристы объясняют, что в большинстве случаев эти выплаты не исключают друг друга.

Базовое социальное пособие не заменяет выплаты по безработице

Как отмечают специалисты Юридического советника для ВПЛ, пособие по безработице и базовое социальное пособие — это два разных вида государственной поддержки, которые назначаются по разным правилам.

Пособие по безработице — это страховая выплата для людей, которые лишились работы и официально зарегистрировались в центре занятости.

Базовое социальное пособие — это комплексная выплата для семей с низкими доходами, которая объединяет несколько ранее отдельных видов социальной поддержки. Оно может заменить:

пособие малообеспеченным семьям,

выплаты одиноким матерям,

пособие многодетным семьям,

временное пособие детям, родители которых не платят алименты,

отдельные выплаты людям без права на пенсию и лицам с инвалидностью.

При этом пособие по безработице в этот перечень не входит, поэтому оформление базового социального пособия само по себе не прекращает его выплату. Если человек отвечает требованиям обеих программ, он может получать их одновременно.

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Кто может оформить базовое социальное пособие

Базовое социальное пособие, прежде всего, предназначено для семей, которые уже получают отдельные виды государственной поддержки. С ноября 2025 г. к программе также могут подключиться другие семьи, соответствующие установленным критериям.

При рассмотрении заявления государство оценивает материальное положение семьи. Учитываются:

доходы всех ее членов,

наличие депозитов,

дорогих покупок,

дополнительной недвижимости,

автомобилей,

занятость трудоспособных лиц

В то же время, официальная регистрация в центре занятости может иметь положительное значение. Если трудоспособный человек более трех месяцев не работает и не состоит на учете как безработный, это может стать основанием для отказа в назначении базового социального пособия.

Право на пособие по безработице имеют граждане, потерявшие работу, зарегистрировавшиеся в центре занятости и имеющие необходимый страховой стаж.

В 2026 году минимальный размер выплаты для застрахованных лиц составляет от 3 900 грн., а максимальный — 8 647 грн. Для отдельных категорий граждан, в том числе тех, кто впервые ищет работу или нет необходимого стажа, пособие может составлять 1 650 грн.

Как оформить пособие по безработице

Подать заявление можно через «Дію» или лично в любом центре занятости. Для этого обычно требуются:

паспорт,

РНУКНП,

документы об образовании,

трудовая книжка или документы о прекращении работы.

«Таким образом, во многих случаях человек может одновременно состоять на учете в центре занятости, получать пособие по безработице и оформить базовое социальное пособие для своей семьи. В то же время окончательное решение всегда зависит от доходов, состава семьи и соответствия критериям программы», — заключают эксперты.

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