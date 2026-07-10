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Украинские водительские удостоверения после вступления в ЕС будут действовать только в Украине

Личные финансы
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Водительские права в Украине будут выдавать на 15 или 5 лет
Водительские права в Украине будут выдавать на 15 или 5 лет
Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. В то же время действующие сейчас украинские удостоверения водителя сохранят силу только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Какие сроки действия водительских удостоверений предусматривают новые правила

Согласно изменениям, право на управление транспортными средствами категорий А1, А, В1, В и ВЭ будет предоставляться на 15 лет.
В то же время, право на управление транспортными средствами категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и Т будет предоставляться сроком на 5 лет.
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Также установлено, что право на управление транспортными средствами любой категории, полученное впервые, будет действовать в течение двух лет.
При этом срок, на который человек лишен права управления транспортными средствами или временно ограничен в таком праве, не будет продлевать срок действия водительского удостоверения.

Что будет со старыми удостоверениями после вступления Украины в ЕС

Правительство также определило порядок использования водительских удостоверений, выданных до даты вступления Украины в Европейский Союз. Такие документы будут действовать до истечения срока их действия.
В то же время после вступления Украины в ЕС водительские удостоверения, выданные до этой даты, будут действительны только на территории Украины до истечения срока их действия или до момента их обмена на водительское удостоверение единого европейского образца.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Главная цель этих изменений — постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения.
Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:
  • 15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);
  • 5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
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