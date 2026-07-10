Украинские водительские удостоверения после вступления в ЕС будут действовать только в Украине Сегодня 16:02 — Личные финансы

Водительские права в Украине будут выдавать на 15 или 5 лет

Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. В то же время действующие сейчас украинские удостоверения водителя сохранят силу только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Какие сроки действия водительских удостоверений предусматривают новые правила

Согласно изменениям, право на управление транспортными средствами категорий А1, А, В1, В и ВЭ будет предоставляться на 15 лет.

В то же время, право на управление транспортными средствами категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и Т будет предоставляться сроком на 5 лет.

Также установлено, что право на управление транспортными средствами любой категории, полученное впервые, будет действовать в течение двух лет.

При этом срок, на который человек лишен права управления транспортными средствами или временно ограничен в таком праве, не будет продлевать срок действия водительского удостоверения.

Что будет со старыми удостоверениями после вступления Украины в ЕС

Правительство также определило порядок использования водительских удостоверений, выданных до даты вступления Украины в Европейский Союз. Такие документы будут действовать до истечения срока их действия.

В то же время после вступления Украины в ЕС водительские удостоверения, выданные до этой даты, будут действительны только на территории Украины до истечения срока их действия или до момента их обмена на водительское удостоверение единого европейского образца.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Главная цель этих изменений — постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения.

Водительские удостоверения отныне будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

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