Нарушили ПДД по истечении срока действия водительского удостоверения, выданного впервые: нужно ли сдавать экзамены Сегодня 09:14 — Личные финансы

Водительское удостоверение, которое лицо получает впервые, выдается сроком на 2 года

Повторно сдавать теоретический и практический экзамены во время обмена водительского удостоверения, выданного впервые, если срок его действия уже истек, а нарушения Правил дорожного движения были совершены после завершения двухлетнего периода со дня получения документа не требуется.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как действует правило для водительского удостоверения, выданного впервые

При обмене водительского удостоверения, выданного впервые, учитывается не только количество нарушений Правил дорожного движения, но и период, в который они были совершены.

Если в течение срока действия водительского удостоверения, выданного впервые, человек совершил менее трех административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, но не обменял документ сразу после истечения срока его действия, нарушения, совершенные после завершения двухлетнего периода, не учитываются при определении необходимости повторной сдачи экзаменов.

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То есть значение имеют только правонарушения, совершенные в течение двух лет со дня получения выданного впервые водительского удостоверения.

В каких случаях необходимо сдавать экзамены

Сдавать теоретический и практический экзамены необходимо в случае, если в течение двух лет после даты выданного впервые водительского удостоверения было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Нарушения после окончания двухлетнего срока не учитываются

Если водитель допустил нарушение Правил дорожного движения уже после окончания срока действия выданного впервые водительского удостоверения, это не влияет на порядок его обмена и не является основанием для сдачи экзаменов.

Водительское удостоверение, которое человек получает впервые, выдается сроком на 2 года. После завершения этого срока документ подлежит обмену на водительское удостоверение сроком действия 30 лет.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в случае потери водительского удостоверения происходит его восстановление, а не повторное получение. Это означает, что повторно проходить обучение и сдавать теоретический и практический экзамен не требуется. После обращения в сервисный центр МВД администраторы проверяют данные водителя в Едином государственном реестре. Если подтверждается информация, оформляется новое удостоверение с сохранением всех открытых категорий.

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