Прифронтовым предприятиям упростили получение компенсации за уничтоженное имущество Сегодня 14:28 — Казна и Политика

Достаточно подать одно заявление по всему пострадавшему или уничтоженному имуществу.

Кабинет Министров усовершенствовал механизм получения компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество предприятий, работающих на прифронтовых территориях.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Предприниматели на прифронтовых территориях заслуживают особого внимания и поддержки. Они не только держат экономику этих регионов, но и создают пространство для привычной жизни и труда сотен тысяч украинцев, оказавшихся в близости к врагу. Мы продолжим разрабатывать и внедрять инструменты защиты и поддержки, как обычных людей, так и украинских предпринимателей. Тех, кто действительно в этом нуждается», — отметила Свириденко.

Какие изменения ввело правительство

Теперь достаточно подать одно заявление относительно всего пострадавшего или уничтоженного имущества. Больше не нужно ожидать внесения информации в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, чтобы подать документы на компенсацию за производственное оборудование и инженерные сети.

Срок подачи заявок на компенсацию страховых премий для участников программы увеличен. А те, кто в этом году застраховал имущество, но не присоединился к программе, смогут обратиться к страховщику до 1 августа.

Кроме того, правительство упростило требования к застрахованному имуществу и уточнен порядок расчета компенсации до 3 млн грн в год.

Сколько заявлений уже подали предприятия

С начала года уже согласовано 139 заявлений на участие в программе предприятий, работающих на прифронтовых территориях. Общая сумма предполагаемой компенсации составляет 2,67 млрд грн.

По направлению компенсации страховой премии бизнес подал 63 заявления на участие в программе.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Министерство социальной политики начало подготовку программ зимней поддержки уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов и привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.

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