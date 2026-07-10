Прифронтовым предприятиям упростили получение компенсации за уничтоженное имущество

Кабинет Министров усовершенствовал механизм получения компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество предприятий, работающих на прифронтовых территориях.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Предприниматели на прифронтовых территориях заслуживают особого внимания и поддержки. Они не только держат экономику этих регионов, но и создают пространство для привычной жизни и труда сотен тысяч украинцев, оказавшихся в близости к врагу. Мы продолжим разрабатывать и внедрять инструменты защиты и поддержки, как обычных людей, так и украинских предпринимателей. Тех, кто действительно в этом нуждается», — отметила Свириденко.
Какие изменения ввело правительство
Теперь достаточно подать одно заявление относительно всего пострадавшего или уничтоженного имущества. Больше не нужно ожидать внесения информации в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, чтобы подать документы на компенсацию за производственное оборудование и инженерные сети.
Срок подачи заявок на компенсацию страховых премий для участников программы увеличен. А те, кто в этом году застраховал имущество, но не присоединился к программе, смогут обратиться к страховщику до 1 августа.
Кроме того, правительство упростило требования к застрахованному имуществу и уточнен порядок расчета компенсации до 3 млн грн в год.
Сколько заявлений уже подали предприятия
С начала года уже согласовано 139 заявлений на участие в программе предприятий, работающих на прифронтовых территориях. Общая сумма предполагаемой компенсации составляет 2,67 млрд грн.
По направлению компенсации страховой премии бизнес подал 63 заявления на участие в программе.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство социальной политики начало подготовку программ зимней поддержки уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов и привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.