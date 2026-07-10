0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прифронтовым предприятиям упростили получение компенсации за уничтоженное имущество

Казна и Политика
8
Достаточно подать одно заявление по всему пострадавшему или уничтоженному имуществу.
Достаточно подать одно заявление по всему пострадавшему или уничтоженному имуществу.
Кабинет Министров усовершенствовал механизм получения компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество предприятий, работающих на прифронтовых территориях.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Предприниматели на прифронтовых территориях заслуживают особого внимания и поддержки. Они не только держат экономику этих регионов, но и создают пространство для привычной жизни и труда сотен тысяч украинцев, оказавшихся в близости к врагу. Мы продолжим разрабатывать и внедрять инструменты защиты и поддержки, как обычных людей, так и украинских предпринимателей. Тех, кто действительно в этом нуждается», — отметила Свириденко.

Какие изменения ввело правительство

Теперь достаточно подать одно заявление относительно всего пострадавшего или уничтоженного имущества. Больше не нужно ожидать внесения информации в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, чтобы подать документы на компенсацию за производственное оборудование и инженерные сети.
Срок подачи заявок на компенсацию страховых премий для участников программы увеличен. А те, кто в этом году застраховал имущество, но не присоединился к программе, смогут обратиться к страховщику до 1 августа.
Место для вашей рекламы
Кроме того, правительство упростило требования к застрахованному имуществу и уточнен порядок расчета компенсации до 3 млн грн в год.

Сколько заявлений уже подали предприятия

С начала года уже согласовано 139 заявлений на участие в программе предприятий, работающих на прифронтовых территориях. Общая сумма предполагаемой компенсации составляет 2,67 млрд грн.
По направлению компенсации страховой премии бизнес подал 63 заявления на участие в программе.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство социальной политики начало подготовку программ зимней поддержки уязвимых категорий населения на сезон 2026−2027 годов и привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.
По материалам:
Finance.ua
БизнесКабминСвириденко
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems