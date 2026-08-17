День финансов: новые правила для мужчин за границей, штрафы за неуплату налога на недвижимость Сегодня 17:36

День финансов: новые правила для мужчин за границей, штрафы за неуплату налога на недвижимость

В понедельник, 17 августа, речь шла о следующем: какие штрафы за неуплату налога за недвижимость и сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году.

Собрать ребенка в школу в 2026 году

В то же время, для семей в разных регионах эта сумма Школьный сезон традиционно обозначает новую волну расходов для родителей. В 2026 году базовый набор из одежды, обуви, рюкзака и канцелярии для одного школьника обойдется примерно в 4 тыс. грн.В то же время, для семей в разных регионах эта сумма ощущается по-разному: в одних областях это около 12% месячной зарплаты, в других — почти четверть.

Новые правила для мужчин за границей

рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Мужчины, которые не состоят на воинском учете, не имеют военно-учетного документа или не могут уточнить свои данные, в настоящее время не могут получить консульские услуги. Однако с 8 февраля 2027 года для них должен заработать новый алгоритм. О том, как именно он будет работать,Дарья Тарасенко.

Банки выдали из касс более 1,6 трлн

Украинцы все активнее пользуются наличными деньгами — за первое полугодие 2026 года банки выдали из касс более 1,6 трлн грн. При этом в банковские кассы также поступило больше денег, чем годом ранее.

переводы украинцев из-за В то же времяиз-за границы сокращаются

Чего ждать от курса на этой неделе

В течение 10−14 августа официальный курс гривны оставался относительно стабильным, хотя в середине недели наблюдались разнонаправленные движения. Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Как бизнесу списать товары и основные средства

Компании, чье имущество было повреждено или уничтожено в результате вражеских обстрелов, могут уменьшить объект налогообложения налогом на прибыль. Правила списания зависят от типа имущества и размера годового дохода компании.

Кстати, деньги должны работать, иначе они обесцениваются. Но для украинского инвестора путь на международные финансовые рынки напоминает квест с барьерами. Валютные ограничения, строгий финмониторинг и сложная налоговая отчетность заставляют многих откладывать инвестиции «до лучших времен».

На самом же деле есть возможность заводить средства в международные брокерские компании.

Кто покупает больше всего жилья в Испании

Крупнейшей группой иностранных покупателей по итогам первого полугодия остались граждане Великобритании. Они приобрели 3567 объектов, однако количество сделок сократилось примерно на 10% в годовом измерении. Какая доля украинцев — смотрите здесь.

Какие штрафы за неуплату налога на недвижимость

Случайная задержка платежа налога на недвижимость или заведомое уклонение от выполнения финансового обязательства предусматривает штрафные санкции. В некоторых случаях размер взыскания может достигнуть 50%.

Заработки крупнейших ювелирных бизнесов в Украине

Украинский ювелирный рынок насчитывает около 8 тысяч производителей, продавцов украшений и мастеров по ремонту ювелирных изделий и часов. В то же время за внешней стабильностью рынка скрывается интересная тенденция: ФЛП в сфере гораздо больше, чем компаний.

ТОП-10 лучших мест для отдыха и путешествий для тех, кому за 50

Опрос, проведенный среди 2000 взрослых, показал, что Новая Зеландия, Япония и Австралия — это места, которые старшее поколение больше всего хотело бы посетить больше всего. Подробно — здесь.

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