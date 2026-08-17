Скільки заробляють найбільші ювелірні бізнеси в Україні Сьогодні 11:36

Ювелірний магазин

Український ювелірний ринок налічує майже 8 тисяч виробників, продавців прикрас та майстрів із ремонту ювелірних виробів і годинників. Водночас за зовнішньою стабільністю ринку ховається цікава тенденція: ФОПів у сфері значно більше, ніж компаній.

Про це свідчить статистика Опендатабот

Скільки ювелірних бізнесів працює в Україні

Наразі в Україні працюють 7 865 ювелірних виробників, продавців та майстрів із ремонту прикрас і годинників. Серед них — 6 583 ФОПи та 1 282 компанії.

Найбільше таких бізнесів зареєстровано у Києві — 1 365. На другому місці Запорізька область із 679 підприємствами. Далі йдуть Київська область — 585, Харківська — 548 та Дніпропетровська — 484.

При цьому динаміка ФОПів та компаній відрізняється. У 2021−2022 роках кількість підприємців у ювелірній сфері скоротилася: на 498 ФОПів більше закрилися, ніж відкрилися.

У 2023 році ринок знову почав зростати, а 2024-й став рекордним — кількість нових ФОПів перевищила кількість закритих на 611. Однак торік ситуація знову змінилася: закриттів було на 169 більше, ніж нових реєстрацій.

Компанії при цьому виявилися стійкішими. Їхня кількість зростала щороку, зокрема й після початку повномасштабної війни. У 2025 році в Україні з’явилося на 54 ювелірні компанії більше, ніж припинило роботу.

Хто заробляє найбільше на ювелірному ринку

Повністю оцінити фінансові результати ювелірного бізнесу наразі складно: фінансову звітність за 2025 рік подали лише 358 із 1 282 компаній.

Серед тих, хто відзвітував:

найбільший дохід отримала компанія «Злата Істейт» — 1,26 млрд грн;

на другому місці — «Ресурс+» із 1,02 млрд грн;

на третьому — «Вайс Кінг» із 955,4 млн грн;

до п’ятірки також увійшли офіційний дистриб’ютор Pandora в Україні «Амадео» — 830,4 млн грн та «Опті Голд» — 620,4 млн грн. Загалом ці п’ять компаній отримали понад 4,68 млрд грн доходу.

Окремо аналітики звернули увагу на структуру власників. У 180 компаніях серед бенефіціарів є громадяни інших країн. Найчастіше це громадяни Ізраїлю — 22 компанії, Туреччини — 20 та Росії — 19. Також серед власників є громадяни Грузії, США та Узбекистану. При цьому одна компанія може мати кількох бенефіціарів із різних країн.

Серед 19 чинних компаній із російськими бенефіціарами фінансову звітність за останні два роки показала лише одна — «Білоцерківський ювелірний завод». Його дохід за 2023 рік становив 10,9 тис. грн.

Загалом фінансову звітність за 2025 рік серед компаній з іноземними бенефіціарами подали 32 бізнеси. Зокрема, 11 компаній мають власників із громадянством Ізраїлю, п’ять — США, чотири — Швейцарії, по дві — Туреччини та Китаю.

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