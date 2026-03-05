Ювелірний ринок працює «в мінус»? Податкова запідозрила тіньові схеми Вчора 16:36

Ювелірний ринок України потрапив під приціл податкової

Значна частина продавців на ювелірному ринку України декларує настільки низькі обороти, що вони не покривають навіть базових витрат бізнесу.

Про це свідчать дані Державної податкової служби.

Що показала статистика ДПС

За результатами аналізу податкових даних, третина підприємців у сфері роздрібної торгівлі ювелірними виробами торік декларувала виторг до 100 тис. грн на місяць.

За словами податківців, такі показники викликають сумніви, адже вони часто не покривають навіть мінімальних витрат бізнесу, зокрема:

оплату праці працівників;

оренду торгових приміщень;

закупівлю товару;

податкові платежі.

У ДПС припускають, що частина підприємців може занижувати реальні обсяги продажів або не проводити всі операції через РРО чи ПРРО.

Чим ще «грішить» ювелірний ринок

Податкова служба також перевірила, як продавці виконують вимоги щодо видачі чеків.

На початку березня 2026 року ДПС провела понад 30 контрольних закупівель ювелірних виробів у різних регіонах України. У 80% випадків покупцям видали фіскальні чеки.

За словами виконувачки обов’язків голови ДПС Лесі Карнаух, це свідчить про поступове покращення ситуації, хоча проблеми все ще залишаються.

Минулого року у сфері торгівлі ювелірними виробами провели:

254 фактичні перевірки;

штрафи на суму 91 млн грн;

виявили 10 випадків використання незадекларованої праці.

Ще одна проблема — виплата зарплат «у конвертах». У звітності офіційно задекларовані зарплати становлять близько 8−9 тис. грн, хоча фактично працівникам пропонують у 2−3 рази більшу оплату.

Податківці також фіксують використання схем так званого дроблення бізнесу. Під час перевірки одного з ювелірних брендів виявили, що він працював через мережу з 18 ФОП.

У ДПС наголошують, що подібні схеми використовуються для мінімізації податків.

Що далі

За словами Карнаух, податкова служба планує продовжувати діалог із представниками ринку, щоб спільно напрацювати дорожню карту детінізації ювелірної галузі.

Водночас у ДПС підкреслюють: порушення законодавства і надалі перевірятимуть, а на виявлені зловживання реагуватимуть.

Які проблеми називає сам бізнес

Підприємці галузі у свою чергу розповіли про труднощі, з якими стикається ринок. Серед ключових викликів:

постійні обстріли та безпекові ризики;

перебої з електроенергією;

нестача персоналу;

зростання цін на сировину;

сильна конкуренція з імпортними виробами.

Водночас представники бізнесу заявляють, що зацікавлені працювати легально.

«Ми зацікавлені працювати в білу і спати спокійно», — зазначив один із учасників ринку.

