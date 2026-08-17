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Нові правила для чоловіків за кордоном: коли можна буде отримати консульські послуги без ВУД

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Військовий квиток
Військовий квиток
Чоловіки, які не перебувають на військовому обліку, не мають військово-облікового документа або не можуть уточнити свої дані, наразі не можуть отримати консульські послуги. Однак з 8 лютого 2027 року для них має запрацювати новий алгоритм. Про те, як саме він працюватиме, розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко.
За її словами, відповідні зміни передбачає нова постанова Кабінету міністрів. Водночас для їхнього запуску ще потрібно створити технічні умови, тому нові правила почнуть діяти саме 8 лютого 2027 року.

Що робитимуть у дипустановах

Якщо заявник не має військово-облікового документа, працівник дипломатичної установи спочатку перевірить, чи перебуває чоловік на консульському обліку.
Якщо так — дані про нього актуалізують в обліковій картці консульського обліку. Якщо чоловік не перебуває на консульському обліку, йому запропонують стати на нього та одночасно оновити персональні дані.
«Хоча в Постанові КМУ це прямо не написано, очевидно, що наслідком відмови ставати на консульський облік стане відмова у наданні консульських послуг», — зазначає Тарасенко.
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Водночас адвокатка нагадує, що в абсолютній більшості випадків постановка на консульський облік є правом, а не обов’язком людини. На її думку, постанова № 981 фактично створює ситуацію, коли особі доведеться «добровільно» ставати на консульський облік, якщо вона хоче отримати консульську послугу.
Після оновлення персональних даних дипломатична установа передаватиме відповідну інформацію до ТЦК та СП, а для осіб, які перебувають на обліку в СБУ чи розвідувальних органах, — до відповідних органів. Обмін відбуватиметься електронно через систему «е-Консул» та Реєстр.

Якщо даних у реєстрі немає

Далі працівник дипломатичної установи перевірятиме, чи є дані про заявника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
  • Якщо запис є, консульська установа надаватиме послугу.
  • Якщо запису немає, людину автоматично візьмуть на військовий облік та сформують військово-обліковий документ в електронній формі. При цьому, як зазначає Тарасенко, на ВЛК таку особу направляти не будуть.
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Місце автоматичної постановки на військовий облік залежатиме від наявності «прописки» в Україні. Якщо вона є, чоловіка поставлять на облік у відповідному ТЦК та СП. Якщо «прописки» немає — у ТЦК та СП, який визначить Генеральний штаб Збройних сил України.
Водночас постанова, за словами адвокатки, не дає відповіді на питання, куди ставитимуть на облік чоловіків із «пропискою» на тимчасово окупованій території.
Окремо Тарасенко звертає увагу на ситуацію з чоловіками, яких раніше виключили з військового обліку через непридатність, але відповідної інформації немає в Реєстрі.
«Існує ризик, що в процесі виконання цієї постанови він знову опиниться на військовому обліку», — пише адвокатка.
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Тому чоловікам, які мають паперовий військово-обліковий документ із відміткою про виключення з обліку через непридатність, але не знають, які саме дані містяться в Реєстрі, вона радить після 8 лютого 2027 року проконсультуватися з юристом перед зверненням до дипломатичної установи.
Водночас чекати на фактичну постановку на військовий облік для отримання консульської послуги, як зазначає Тарасенко, не потрібно. Постанова передбачає надання послуги після оновлення персональних даних незалежно від того, чи вже поставили заявника на військовий облік.
«Ще раз повторюсь — ці зміни наберуть чинності 8 лютого 2027 року», — наголосила адвокатка.
Вона також висловила сподівання, що профільні міністерства швидше забезпечать готовність необхідних програм, а Кабмін внесе зміни до постанови, щоб новий механізм можна було запустити раніше.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийКабмін
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