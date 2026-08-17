Binance передала правоохоронцям рф дані росіянина, який донатив на ЗСУ — Reuters Сьогодні 15:57

Binance

Криптовалютна біржа Binance могла передати російським правоохоронцям інформацію про перекази на українські збори. Ці дані, як стверджує Reuters із посиланням на документи російських правоохоронних органів, могли бути використані у справі проти російського IT-фахівця.

Водночас Binance не підтвердила передачу даних саме у цій справі, а Reuters не змогло незалежно встановити, чи передавала біржа інформацію про інших користувачів. Документи стосуються одного кримінального провадження.

Що відомо про справу

За даними Reuters, російський Слідчий комітет у жовтні заявив, що IT-фахівець Юрій Бєлєнький, якого затримали у вересні 2025 року, переказав понад $700 українським військовим та пов’язаній із ними організації.

Бєлєнький має російський паспорт і посвідку на проживання в Болгарії. Наразі він перебуває у російській в’язниці та очікує на суд.

«Документи, з якими ознайомилося агентство Reuters, свідчать про те, що російські правоохоронці надіслали запит до Binance щодо історії транзакцій Бєлєнького, і Binance відповіла, надіславши деталі, що свідчать про криптовалютні перекази українським організаціям», — пише видання.

Що кажуть у Binance

Binance відмовилася коментувати деталі справи Бєлєнького, заявивши: «Binance не коментує конкретні конфіденційні запити правоохоронних органів чи окремі справи».

«Binance не створює й не забезпечує виконання законів жодної юрисдикції, не визначає обвинувачення і не вирішує, як той чи інший уряд використовує інформацію в судових процесах. Як і інші глобальні фінансові установи, ми співпрацюємо із законними запитами на надання інформації з боку правоохоронних органів у всьому світі — відповідно до чинних юридичних вимог, вимог щодо конфіденційності та регуляторних вимог. Ухвалення таких рішень належить виключно до компетенції відповідних органів влади», — кажуть у компанії.

Компанія також раніше заявляла, що повністю вийшла з російського ринку. У вересні 2023 року Binance повідомила, що робота в росії не відповідає її стратегії дотримання вимог законодавства, тому компанія продає свій російський бізнес.

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Юрист Майк Бистров, який консультує з питань регулювання криптовалют, заявив Reuters, що після виходу з росії Binance могла не мати зобов’язання передавати такі дані, а європейські правила захисту даних, на його думку, могли навіть забороняти це.

Водночас агентство Reuters не змогло встановити, чи був Бєленький офіційно зареєстрований у Binance як клієнт із ЄС, а його адвокат на це питання не відповів.

Європейська рада із захисту даних відмовилася коментувати конкретну справу, зазначивши, що за дотримання законодавства про захист даних відповідають відповідні органи окремих європейських країн. Болгарський регулятор із захисту персональних даних, де Бєлєнький має статус резидента, на запит Reuters не відповів.

Наразі додаткових коментарів від Binance щодо цієї справи немає.

Reuters також не встановило, чи отримували російські правоохоронці дані про інших людей, які переказували кошти на українські збори через криптовалюту.

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