Україна посилила санкції проти фінансового сектору росії — під них потраплять криптовалюта й кліринг Сьогодні 16:23

Україна застосувала ширший підхід, ніж ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо внесення змін до секторальних санкцій, застосованих до фінансових установ російської федерації.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Ці обмеження були впроваджені у лютому 2023 року рішенням РНБО, яке було затверджено постановою Верховної Ради України. Тоді санкції були застосовані на 50 років до всіх банків, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, учасників фондового ринку, страхових компаній та інвестиційних фондів, що зареєстровані або розташовані в росії.

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«Санкції не можуть залишатися статичними, поки росія постійно змінює механізми їх обходу. Оновлення секторальних санкцій означає, що під обмеження потрапляє не лише те, що росія використовувала вчора, а й фінансова інфраструктура, яку вона створює для обходу санкцій завтра», — наголосив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

НБУ запропонував розширити перелік обмежень

Національний банк України підготував нові пропозиції до цього рішення. Вони спрямовані на те, щоб росія не могла використовувати сучасні фінансові інструменти для обходу санкцій, зокрема і криптовалюту.

Відтепер санкції поширюються і на операторів платформ для обігу цифрових фінансових активів, криптовалютних сервісів, фінансових платформ та клірингових організацій.

Будуть заборонені операції з віртуальними активами та використання платформ, сервісів чи продуктів, які дають можливість проводити операції з фінансовими і віртуальними активами.

Україна застосувала ширший підхід, ніж ЄС

Окремі положення цього рішення відповідають підходам, запровадженим у 19-му та 20-му пакетах санкцій Європейського Союзу проти росії. Водночас Україна застосувала ширший підхід і, зокрема, застосувала санкції до всіх віртуальних активів, забезпечених російським рублем. Це має ускладнити використання криптовалют для обходу санкцій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент США Дональд Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії, одним із головних ініціаторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

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