Велика Британія виділила 300 млн євро на постачання Україні 16 винищувачів Gripen E Сьогодні 17:35 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про виділення 300 млн євро на підтримку постачання Україні 16 шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen E.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 16 липня, передає УНН.

Кошти спрямують не лише на літаки, а й на підготовку пілотів, технічне обслуговування та необхідну інфраструктуру.

За словами Стармера, Велика Британія надасть фінансування спільно зі Швецією. Очікується, що допомога сприятиме формуванню в Україні повноцінної ескадрильї Gripen E до 2029 року.

«Я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 млн євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України», — сказав прем’єр Британії.

Він також зауважив, що пакет підтримки передбачає підготовку українських пілотів та інженерів, постачання авіаційних тренажерів, запасних частин, наземного обладнання, а також логістичне й технічне забезпечення.

Водночас 300 млн євро не покривають повну вартість 16 літаків. Йдеться про внесок Великої Британії у реалізацію ширшої українсько-шведської програми закупівлі винищувачів.

Контракт на постачання Україні 16 Gripen E уклали 30 червня 2026 року. Його загальна вартість становить близько 24,6 млрд шведських крон. Виробництво та передача літаків заплановані на 2029−2030 роки, тоді як українська сторона очікує отримати перші машини на початку 2029 року.

Фінансування закупівлі має здійснюватися коштом кредитної підтримки Європейського Союзу, допомоги Великої Британії та українсько-шведських домовленостей.

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