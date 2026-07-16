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Корецький вніс до Ради кандидатури нового складу уряду

Казна та Політика
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Новий прем’єр-міністр України Сергій Корецький подав до парламенту кандидатури на посади членів нового Кабінету Міністрів.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

Кого пропонують призначити до нового уряду

До Верховної Ради внесено подання про призначення:
  • Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра України — міністра енергетики України;
  • Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики України — міністерки культури України;
  • Всеволода Ченцова на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Віталія Безгіна на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
  • Андрія Бутенка на посаду міністра освіти і науки України;
  • Івана Вигівського на посаду міністра внутрішніх справ України;
  • Тараса Висоцького на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Миколу Калашника на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів України;
  • Олександра Кравченка на посаду міністра економіки та довкілля України;
  • Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я України;
  • Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України;
  • Дениса Маслова на посаду міністра юстиції України;
  • Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Оксану Ферчук на посаду міністерки цифрової трансформації України.
Як зазначив Стефанчук, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України, Регламенту Верховної Ради та Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів. Кандидатуру Сергія Корецького до Верховної Ради президент Володимир Зеленський вніс пізно ввечері 15 липня за пропозицією партії «Слуга народу».
Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький заявив, що стійкість України тримається на двох основах — Силах оборони та людях, які попри війну залишаються в країні, працюють, відновлюють громади та підтримують економіку. За його словами, серед першочергових завдань уряду:
  • повне забезпечення потреб Сил оборони;
  • масштабування українського військово-промислового комплексу;
  • соціальна підтримка населення;
  • допомога прифронтовим громадам;
  • підготовка до наступного опалювального сезону;
  • підтримка бізнесу для збереження економічної стійкості;
  • розширення співпраці з міжнародними партнерами;
  • залучення та ефективне використання міжнародної допомоги;
  • подальше просування України до членства в Європейському Союзі;
  • підтримка внутрішньо переміщених осіб і ветеранів.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінВерховна Рада
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