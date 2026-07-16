Корецький вніс до Ради кандидатури нового складу уряду
Кого пропонують призначити до нового уряду
- Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра України — міністра енергетики України;
- Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики України — міністерки культури України;
- Всеволода Ченцова на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Віталія Безгіна на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
- Андрія Бутенка на посаду міністра освіти і науки України;
- Івана Вигівського на посаду міністра внутрішніх справ України;
- Тараса Висоцького на посаду міністра аграрної політики та продовольства України;
- Миколу Калашника на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів України;
- Олександра Кравченка на посаду міністра економіки та довкілля України;
- Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров’я України;
- Сергія Марченка на посаду міністра фінансів України;
- Дениса Маслова на посаду міністра юстиції України;
- Дениса Улютіна на посаду міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Оксану Ферчук на посаду міністерки цифрової трансформації України.
- повне забезпечення потреб Сил оборони;
- масштабування українського військово-промислового комплексу;
- соціальна підтримка населення;
- допомога прифронтовим громадам;
- підготовка до наступного опалювального сезону;
- підтримка бізнесу для збереження економічної стійкості;
- розширення співпраці з міжнародними партнерами;
- залучення та ефективне використання міжнародної допомоги;
- подальше просування України до членства в Європейському Союзі;
- підтримка внутрішньо переміщених осіб і ветеранів.
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