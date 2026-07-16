Ботанічний сад ім. Гришка: прокуратура оскаржує рішення суду через ризик втрати державного майна

Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва, який відмовив у задоволенні позову про визнання недійсним договору між Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України та приватним товариством.
Йдеться про договір, укладений у 2018 році, який передбачає реконструкцію об’єктів нерухомості на території ботанічного саду.
За його умовами після завершення робіт більша частина реконструйованих об’єктів має перейти у власність приватної компанії.
На думку прокуратури, реалізація такого договору створює ризик незаконного відчуження державного майна та земель природно-заповідного фонду, на яких воно розташоване. На порушення законодавства під час укладення цього договору також вказувала Державна аудиторська служба України.
У червні 2026 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Спеціалізованої екологічної прокуратури, дійшовши висновку, що спірний договір не суперечить інтересам держави та суспільства.
Прокуратура не погоджується з цим рішенням і наполягає на його перегляді в апеляційному порядку.
Довідка Finance.ua:
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка — це майже 130 гектарів території природно-заповідного фонду та пам’ятка садово-паркового мистецтва національного значення.
Тут розташований знаменитий Бузковий гай, а колекція рослин є однією з найбільших у Європі. Ботанічний сад має виняткове природоохоронне, наукове та рекреаційне значення.