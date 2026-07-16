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Ботанічний сад ім. Гришка: прокуратура оскаржує рішення суду через ризик втрати державного майна

Фондовий ринок
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Ботанічний сад ім. Гришка: прокуратура оскаржує рішення суду через ризик втрати державного майна
Офіс Генерального прокурора подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва, який відмовив у задоволенні позову про визнання недійсним договору між Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка НАН України та приватним товариством.
Про це повідомляє прокуратура Києва.

Про що йдеться

Йдеться про договір, укладений у 2018 році, який передбачає реконструкцію об’єктів нерухомості на території ботанічного саду.
За його умовами після завершення робіт більша частина реконструйованих об’єктів має перейти у власність приватної компанії.
На думку прокуратури, реалізація такого договору створює ризик незаконного відчуження державного майна та земель природно-заповідного фонду, на яких воно розташоване. На порушення законодавства під час укладення цього договору також вказувала Державна аудиторська служба України.
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У червні 2026 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Спеціалізованої екологічної прокуратури, дійшовши висновку, що спірний договір не суперечить інтересам держави та суспільства.
Прокуратура не погоджується з цим рішенням і наполягає на його перегляді в апеляційному порядку.

Довідка Finance.ua:

  • Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка — це майже 130 гектарів території природно-заповідного фонду та пам’ятка садово-паркового мистецтва національного значення.
  • Тут розташований знаменитий Бузковий гай, а колекція рослин є однією з найбільших у Європі. Ботанічний сад має виняткове природоохоронне, наукове та рекреаційне значення.
За матеріалами:
Finance.ua
Прокуратура
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