В Україні хочуть запровадити систему повернення грошей за пляшки та банки, як у країнах ЄС Сьогодні 17:40

До Кабміну подали петицію про заставну систему для упаковки напоїв

В Україні пропонують запровадити загальнонаціональну систему заставної вартості упаковки для напоїв (Deposit Return System, DRS), яка вже багато років працює у більшості країн Європейського Союзу.

До Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію № 41/010299−26еп із пропозицією розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження загальнонаціональної системи заставної вартості упаковки для напоїв.

Механізм передбачає, що під час купівлі напою споживач додатково сплачуватиме заставну суму за упаковку, а після повернення порожньої пляшки чи банки через спеціальний автомат або пункт приймання зможе отримати ці кошти назад.

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Ініціатори вважають, що така система дасть змогу скоротити кількість відходів, підвищити рівень переробки вторинної сировини, зменшити навантаження на полігони та наблизити Україну до сучасних європейських екологічних стандартів.

Ідеться не про експериментальне рішення, а про механізм, який уже довів свою ефективність і забезпечує високі показники збору упаковки для повторної переробки.

Приклад країн ЄС

Система заставної вартості упаковки вже багато років працює у Польщі, Німеччині, Литві, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Словаччині, Румунії та інших країнах Європейського Союзу. У цих країнах рівень повернення упаковки перевищує 90%.

Як працюватиме система

Ініціатори пропонують на першому етапі поширити дію системи на пластикові пляшки (PET) об’ємом до трьох літрів та алюмінієві банки для напоїв.

Після оцінки ефективності системи її пропонують поступово розширити на інші види упаковки для напоїв.

Передбачається, що принцип роботи системи буде простим: під час купівлі напою споживач сплачуватиме заставну вартість упаковки, яка повністю повертатиметься після здачі використаної тари через спеціальні автомати або пункти приймання.

На початковому етапі реалізації системи пропонується зобов’язати великі торговельні мережі, супермаркети та гіпермаркети забезпечити приймання використаної упаковки. У подальшому механізм може бути поширений і на інші торговельні заклади.

Розмір заставної вартості, перелік видів упаковки, порядок функціонування системи та етапи її впровадження пропонується визначити Кабінету Міністрів після консультацій із виробниками, імпортерами, торговельними мережами, органами місцевого самоврядування та іншими заінтересованими сторонами.

Яких результатів очікують від запровадження системи

На думку авторів петиції, впровадження системи заставної вартості упаковки дасть змогу:

зменшити кількість пластикових пляшок та алюмінієвих банок, які потрапляють у довкілля;

збільшити рівень збору та переробки вторинної сировини;

скоротити обсяги відходів, що потрапляють на полігони;

створити економічну мотивацію для повернення використаної упаковки;

зменшити витрати громад на прибирання територій та поводження з відходами;

сприяти розвитку циркулярної економіки;

наблизити Україну до сучасних екологічних стандартів Європейського Союзу.

«Запровадження системи заставної вартості упаковки стане важливим кроком у реалізації державної екологічної політики, розвитку культури відповідального поводження з відходами, підвищенні рівня їх переробки та виконанні Україною євроінтеграційних зобов’язань», — підсумував автор петиції.

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