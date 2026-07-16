Який транспорт швидше проходить кордони Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

Який транспорт швидше проходить кордони

Через збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні час очікування на пунктах пропуску може суттєво відрізнятися залежно від виду транспорту.

Водії та пасажири часто обирають між автобусом, мікроавтобусом або власним автомобілем, однак швидкість проходження залежить не лише від кількості людей у транспорті, а й від правил митного та прикордонного контролю, пише іnpoland.net

Найчастіше швидше кордон проходять легкові автомобілі, оскільки кількість пасажирів у них менша, а перевірка документів займає менше часу.

Однак у періоди великого навантаження черги для машин можуть бути значними, особливо у популярних пунктах пропуску, таких як Краківець — Корчова, Шегині — Медика чи Рава-Руська — Хребенне. Водночас автомобілі мають перевагу у виборі менш завантажених пунктів пропуску та можливості змінити маршрут.

Автобуси часто мають окремі смуги або проходять контроль за спеціальною процедурою, однак через велику кількість пасажирів перевірка може тривати довше. Кожному пасажиру необхідно пред’явити документи, а у випадку додаткових перевірок час очікування може збільшитися.

Мікроавтобуси займають проміжне положення: вони перевозять менше людей, ніж великі автобуси, але проходять контроль за аналогічними правилами.

Найменші черги зазвичай фіксують у будні дні та в нічний час, тоді як перед вихідними та святами очікування може значно зрости. Перед поїздкою рекомендується перевіряти актуальний стан черг на кордоні та обирати пункт пропуску з меншим навантаженням.

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