0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який транспорт швидше проходить кордони

Особисті фінанси
16
Який транспорт швидше проходить кордони
Який транспорт швидше проходить кордони
Через збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні час очікування на пунктах пропуску може суттєво відрізнятися залежно від виду транспорту.
Водії та пасажири часто обирають між автобусом, мікроавтобусом або власним автомобілем, однак швидкість проходження залежить не лише від кількості людей у транспорті, а й від правил митного та прикордонного контролю, пише іnpoland.net
Найчастіше швидше кордон проходять легкові автомобілі, оскільки кількість пасажирів у них менша, а перевірка документів займає менше часу.
Однак у періоди великого навантаження черги для машин можуть бути значними, особливо у популярних пунктах пропуску, таких як Краківець — Корчова, Шегині — Медика чи Рава-Руська — Хребенне. Водночас автомобілі мають перевагу у виборі менш завантажених пунктів пропуску та можливості змінити маршрут.
Автобуси часто мають окремі смуги або проходять контроль за спеціальною процедурою, однак через велику кількість пасажирів перевірка може тривати довше. Кожному пасажиру необхідно пред’явити документи, а у випадку додаткових перевірок час очікування може збільшитися.
Мікроавтобуси займають проміжне положення: вони перевозять менше людей, ніж великі автобуси, але проходять контроль за аналогічними правилами.
Найменші черги зазвичай фіксують у будні дні та в нічний час, тоді як перед вихідними та святами очікування може значно зрости. Перед поїздкою рекомендується перевіряти актуальний стан черг на кордоні та обирати пункт пропуску з меншим навантаженням.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems