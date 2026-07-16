Скільки українців 50+ вже знайшли роботу Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Скільки українців 50+ вже знайшли роботу

За час реалізації національного проєкту «Досвід має значення», що стартував у травні, свої кандидатури для участі вже подали більше 2950 людей віком 50+.

Про це пише Держслужба зайнятості

Із них 1050 учасників проходят стажування, а 1380 — вже працевлаштовано. Водночас лише 16 учасників достроково припинили стажування, що свідчить про високу ефективність такого формату адаптації до нового робочого місця.

Серед учасників проєкту найбільше людей віком 50−54 роки — 1170. Ще 1020 кандидатів мають вік 55−59 років, а більше 650 учасників — старші за 60 років. Найактивніше до проєкту долучаються жителі Києва, Львівської, Харківської та Миколаївської областей.

Роботодавці вже зареєстрували більше 3350 вакансій для учасників проєкту.

Кого шукають

Найчастіше вони шукають продавців, бухгалтерів, водіїв автотранспортних засобів, кухарів, швачок, сторожів та адміністраторів.

Регіони

Найбільше вакансій пропонують роботодавці Києва, Львівської, Харківської, Рівненської та Запорізької областей.

Одним із партнерів проєкту з боку роботодавців став агропромхолдинг «Астарта-Київ».

У червні на підприємствах компанії у Полтавській, Хмельницькій та Вінницькій областях відбулась вже друга хвиля практичної частини проєкту — «Тиждень дорослого стажера».

«Після служби в ЗСУ та через стан здоров’я довелося шукати нові можливості. Стажування на агровиробництві стало шансом спробувати себе в новій сфері та отримати новий досвід. За тиждень проєкту я краще зрозумів принципи роботи елеватора та отримав необхідну підтримку від команди підприємства. Це допомогло мені оцінити власні можливості та зрозуміти, у якому напрямі хочу рухатися далі», — зазначає Сергій Гейко, стажер Хмільницького елеватора.

Досвід Астарти також підтвердив, що люди віком 50+ успішно інтегруються в різновікові команди за умови створення можливостей для адаптації, наставництва та поступового входження в професію.

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