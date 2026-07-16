Діти і фінанси: чи мають гроші бути заслужені (думка експерта) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Діти і фінанси: чи мають гроші бути заслужені (думка експерта)

Поки західні посібники з фінансового виховання дітей роблять акцент на безумовному виділенні коштів задля тренувань, українські прагматики закликають не заплющувати очі на реальність і пам’ятати про походження грошей.

Економіст Олег Пендзин у коментарі для Finance.ua зазначає, що дитина фіксує зв’язок між фінансами та бажаннями набагато раніше, ніж ми починаємо її вчити в теорії: «В дитячій психології є пряма залежність між подарунком і грошима. Коли у дитини виникає бажання щось отримати, а у мами чи бабусі немає коштів, цей зв’язок між грошами і подарунком відпрацьовується достатньо чітко».

Саме тому, на думку експерта, перші фінансові уроки дає саме життя в моменті, коли дитина починає усвідомлювати себе як особистість — зазвичай у три-чотири роки.

Наступний маркер — вихід у соціум, де дитячий садок чи школа швидко підсвічують різницю в матеріальних можливостях родин: «Тут виникає ще й питання соціальної справедливості: умовно, в однієї дівчинки є гарна сукня, а в іншої немає, бо батьки не купили через брак коштів. Тож справа не в конкретному віці.

Головне — щоб дитина розуміла: гроші заробляються важкою працею

Важливо, як у неї вибудовується причинно-наслідковий зв’язок і розуміння, що нічого в цьому житті не дається безкоштовно".

З огляду на це Олег Пендзин не погоджується із західною системою «автоматичних» кишенькових грошей.

Він переконаний, що кошти мають мотивувати й підкріплюватися реальними зусиллями: «Я скажу відверто: кишенькові гроші дитина має заробити або заслужити. Батьки в будь-якому випадку повинні вибудовувати причинно-наслідковий зв’язок. Наприклад: ти погуляв із собакою, помив посуд, прибрав у кімнаті чи продемонстрував певний рівень успіху в навчальному процесі — отримай кошти. Не може бути автоматичного видавання грошей».

Які помилки

Економіст застерігає батьків від поширеної помилки: не варто плутати технічні навички (вміння користуватися карткою чи застосунком) із розумінням суті капіталу: «Фінансова грамотність приходить тоді, коли людина вже вміє заробляти, і виникає питання, як ці кошти використовувати. Тобто фінансова грамотність передбачає, що у вас уже є гроші. А сам факт їх наявності має бути чітко пов’язаний із трудовим внеском у сімейний бюджет чи сімейний добробут».

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