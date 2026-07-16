Євросоюз не зміг досягти згоди щодо санкцій проти рф — деталі Сьогодні 10:12 — Світ

Євросоюз не зміг досягти згоди щодо санкцій проти рф — деталі

У середу країни ЄС третій день поспіль не змогли домовитися про новий пакет санкцій проти росії, що змусило їх тимчасово заморозити верхню межу цін на російську нафту ще на тиждень.

Про це пише Politico

За словами двох дипломатів ЄС, посли відклали подальші обговорення до 22 липня, при цьому домовившись тимчасово зберегти верхню межу цін на нафту на рівні 44,10 долара за барель до 23 липня.

Відень запропонував угоду, в рамках якої австрійський банк «Райффайзен» отримає компенсацію за те, що він називає незаконною експропріацією його російських активів на суму 2,44 млрд євро.

Зазначається, що ця вимога спричинить арешт і продаж заморожених російських активів в Австрії на суму 2,1 млрд євро; у кінцевому рахунку ця власність належить компанії, контрольованій російським олігархом Олегом Дерипаскою, який виграв від експропріації активів «Райффайзена».

За словами прихильників цього плану, значна частина повернутих коштів буде інвестована у фонд відновлення України. У довгостроковій перспективі Відень сподівається, що цей крок утримає Москву від повторного захоплення російськими дочірніми компаніями підприємств з ЄС.

Хоча інші посли неохоче підтримували цю ідею, джерела, обізнані з ходом переговорів, повідомили, що у вівторок було знайдено рішення, однак вони відмовилися надати додаткові подробиці. Видання пише:

«Тим часом Греція висловила занепокоєння у зв’язку з раніше введеними обмеженнями ЄС на торгівлю російським скрапленим природним газом після того, як у жовтні 2025 року було узгоджено відповідну заборону».

За словами джерел, ці питання поки що не вирішені.

Зазначається, що раніше до 21-го пакету санкцій були внесені зміни, зокрема відмова від запропонованої заборони на імпорт російської риби та послаблення обмежень на видачу віз колишнім російським військовослужбовцям.

Незважаючи на неодноразові затримки, 21-й пакет заходів загалом вважається потужним. Він включає 250 нових списків осіб, причетних до військових дій росії, а також передбачає введення санкцій проти більшої кількості банків і суден, пов’язаних із контрабандою нафти.

УНІАН За матеріалами:

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