День фінансів: призначення нового прем’єр-міністра та Кабміну, санкції проти фінансового сектору росії Сьогодні 17:45

Четвер, 16 липня. Сьогодні Верховна Рада затвердила очільника Кабінету Міністрів та новий склад уряду. Розповімо, хто зберіг посаду, а які кадрові зміни відбулися.



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Призначення нового Кабінету Міністрів

Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів.

Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький заявив, що стійкість України тримається на двох основах — Силах оборони та людях, які попри війну залишаються в країні, працюють, відновлюють громади та підтримують економіку.

Після затвердження нового очільника Кабінету Міністрів, Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів зберегла свої посади, водночас у більшості відомств відбулися кадрові перестановки та реорганізація.

Зміна уряду може тимчасово вплинути на законодавчий процес. Відповідно до регламенту Верховної Ради, урядові законопроєкти вважаються відкликаними, якщо до їхнього ухвалення в першому читанні повноваження Кабінету Міністрів були припинені.

Санкції проти фінансового сектору росії

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо внесення змін до секторальних санкцій, застосованих до фінансових установ російської федерації. Ці обмеження були впроваджені у лютому 2023 року.

Національний банк підготував нові пропозиції до цього рішення. Вони спрямовані на те, щоб росія не могла використовувати сучасні фінансові інструменти для обходу санкцій, зокрема і криптовалюту.

Фінансова грамотність для дітей

Більшість базових фінансових звичок людини формуються до 7 років. Саме в цьому віці діти починають розуміти цінність планування та причинно-наслідкові зв’язки: якщо витратити все зараз, на завтра нічого не залишиться. Національний банк також наголошує, що фінансова культура має починатися з першого походу дитини до магазину. Та як знайти баланс між теорією та реальним життям і чому класичні західні підходи не завжди працюють в Україні?

🪁 У новій статті Finance.ua розповідає, як крок за кроком навчити дитину керувати грошима та розвинути в ній відповідальність: Фінансова грамотність для дітей: із чого починати та як виховувати потрібні звички

6500 гривень зимової підтримки

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що українці, які не отримали призначену в 2025 році одноразову допомогу за програмою «Зимова підтримка», все ж зможуть отримати кошти, адже Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє провести такі виплати трьом категоріям громадян

Зміна професії

Дані дослідження показують , що українці віком від 30 до 44 років найчастіше розглядають можливість зміни професії або професійної перекваліфікації. Лише 30% представників цієї вікової групи повністю задоволені своєю нинішньою професією, що є найнижчим показником серед усіх вікових категорій. 38% респондентів цього віку планують змінити фах або вже працюють над цим.

Крім того, майже кожен десятий працевлаштований українець або той, хто навчається, вже відчуває суттєву конкуренцію з боку технологій штучного інтелекту у своїй професійній сфері.

Новий прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив , що через нестачу капіталу компанії не можуть активно розширюватися, створювати нові робочі місця та залучати людей до економіки. На його думку, в умовах демографічної кризи Україні потрібно не лише повертати людей до роботи, а й створювати умови, за яких бізнес зможе розвиватися.

Автоматична відстрочка

Міністерство оборони повідомило , що розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочки — він показує актуальну інформацію з державного реєстру. Якщо автоматичне продовження не відбулося, потрібно подати документи до будь-якого зручного ЦНАП.

Готівка в обігу

За даними НБУ, у червні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші збільшилась на 1% до рекордних 1247,325 млрд гривень. З початку року грошова база зросла на 6,2% із 1174,526 млрд гривень.

Ставки за депозитами

Як розповів директор департаменту роздрібного бізнесу ''Глобус банку'' Дмитро Замотаєв, після першого півріччя депозитний ринок увійшов у фазу стабільності. Середні ставки за гривневими вкладами залежно від строку становлять 13−14,5% річних, а окремі банки пропонують до 16−17,5%. Якщо ж долар подорожчає до 47−50 гривень, а інфляція перевищить 12−13%, реальна дохідність вкладів може суттєво знизитися.

Ринок нерухомості

Як свідчать дані ЛУН, на початку липня 2026 року середня швидкість продажу квартир у Києві була такою ж, як і рік тому: термін експозиції квартир становив 41 день. Водночас багатокімнатне житло почало знаходити покупців значно швидше.

Згідно даних ЛУН, середня вартість квадратного метру житла в столиці утримує першість по країні в сегменті 2- та 3-кімнатних квартир, але поступилася Львову в сегменті 1-кімнатних. На 1 липня, медіана «квадрату» 1-кімнатних в Києві досягла $1690 (+9% рік до року), 2-кімнатних — $1620 (+6%), а 3-кімнатних — $1650 (+2%).

До речі, час купівлі нерухомості в Німеччині покупцям доведеться оплатити податки та інші супутні витрати. У підсумку вони можуть збільшити загальний бюджет ще на 9−15%. Наприклад, якщо квартира коштує 350 тис. євро, остаточні витрати можуть наблизитися до 400 тис. євро вже на етапі оформлення угоди.

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