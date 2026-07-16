Парламент призначив склад нового Кабміну
Хто увійшов до складу уряду Корецького
- перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики — Денис Шмигаль;
- віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури — Тетяна Бережна;
- міністр фінансів — Сергій Марченко;
- міністр охорони здоров’я — Віктор Ляшко;
- міністр молоді та спорту — Матвій Бідний.
Які кадрові зміни відбулися
Реорганізація міністерств
- Міністерство економіки та довкілля — на чолі з Олександром Кравченком;
- Міністерство аграрної політики — керівником якого стане Тарас Висоцький.
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Корецький вніс до Ради кандидатури нового складу уряду