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Парламент призначив склад нового Кабміну

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Кабінет міністрів України
Кабінет міністрів України
Після затвердження нового очільника Кабінету міністрів, яким став Сергій Корецький, Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду.
Народний депутат Ярослав Железняк опублікував перелік призначених урядовців.
Частина міністрів зберегла свої посади, водночас у більшості відомств відбулися кадрові перестановки та реорганізація.

Хто увійшов до складу уряду Корецького

Свої посади зберегли:
  • перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики — Денис Шмигаль;
  • віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури — Тетяна Бережна;
  • міністр фінансів — Сергій Марченко;
  • міністр охорони здоров’я — Віктор Ляшко;
  • міністр молоді та спорту — Матвій Бідний.

Які кадрові зміни відбулися

Віцепрем’єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Всеволод Ченцов.
На посаду міністра соціальної політики призначили Дениса Улютіна. Міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб став Віталій Безгін.
Міністерство освіти і науки очолив Андрій Бутенко.
Міністром внутрішніх справ призначили Івана Вигівського.
Міністерство у справах ветеранів очолив Віталій Кім, а Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України — Микола Калашник.
Міністром цифрової трансформації стала Оксана Ферчук, а Міністерство юстиції очолив Денис Маслов.

Реорганізація міністерств

За словами Железняка, новий очільник уряду пропонує розділити окремі міністерства. Так зване «мегаміністерство ресурсів» розділять на:
  • Міністерство економіки та довкілля — на чолі з Олександром Кравченком;
  • Міністерство аграрної політики — керівником якого стане Тарас Висоцький.
За матеріалами:
Finance.ua
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