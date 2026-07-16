Зеленський назвав причину звільнення Федорова Сьогодні 15:35

Причиною відставки Федорова стала проблема комунікації із ЗСУ

Причиною звільнення міністра оборони Михайла Федорова стала відсутність ефективної комунікації між Міністерством оборони та керівництвом Збройних сил України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський визнав і власну відповідальність

За словами глави держави, комунікація між Міністерством оборони та військовим керівництвом не відбувалася без його безпосередньої участі, а сторонам не вдалося досягти необхідного рівня взаємодії.

«І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. Тобто я не знімаю (з себе. — Ред.) відповідальності. Я поважаю обидві сторони, я знаю їхні плюси та мінуси і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. В такій ситуації вихід — або одна сторона, або інша, бо без (мене. — Ред.) вони не сідають (за стіл переговорів. — Ред.)», — сказав Зеленський.

Що відомо про відставку Михайла Федорова з посади очільника Міноборони

12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету Міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко та її уряду.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підсумував результати роботи. Серед досягнень він назвав відключення російським військовим Starlink, розвиток програм із закупівлі дронів, реформу закупівель, контракти на озброєння і тестування української балістики.

Українська правда з посиланням на джерела писала , що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони України через його конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

За словами співрозмовників, президент на засіданні фракції Слуги народу 15 липня заявив, що більше не може миритися з постійним конфліктом між Федоровим та Сирським, але було видно, що «звільнення Федорова дається дуже непросто» для Зеленського.

«Вони живуть у двох різних світах. Міша хоче все цифровізувати, побудувати систему навколо технологій. Військові ж хочуть, щоб їх просто чули. Вони просять закупити одну номенклатуру озброєння, а він відмовляється й фінансує інші напрямки. Вони просто перестали чути один одного», — переказує слова президента один із депутатів, який був на засіданні фракції.

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