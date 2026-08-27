Публичный доступ к декларациям военных: что предлагает Кабмин Сегодня 16:37 — Личные финансы

Военнослужащий

После завершения военного положения декларации отдельных категорий украинцев могут оставаться закрытыми для публичного доступа еще в течение года. Такое изменение предлагает законопроект, одобренный Кабинетом Министров Украины.

Речь идет о людях, для которых обнародование информации о местожительстве, финансовом состоянии или членах семьи может создавать дополнительные риски для безопасности.

Кого будут касаться изменения

Предложение касается лиц, которые непосредственно:

участвуют в военных или боевых действиях,

выполняют задачи в интересах национальной безопасности и обороны Украины,

или находятся на временно оккупированных территориях в связи с вооруженной агрессией россии.

Публичный доступ к их декларациям предлагают открывать только через год после прекращения или отмены военного положения.

Цель такого решения — уменьшить риски для военнослужащих, правоохранителей, разведчиков, других людей, привлеченных к обороне страны, а также членов их семей. Ведь завершение военного положения не означает автоматического исчезновения всех угроз безопасности.

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В то же время, законопроект не отменяет обязанности подавать декларации. Изменения относятся только к срокам открытия информации для публичного доступа для отдельных категорий людей.

Таким образом, предлагается сохранить баланс между защитой тех, кто выполняет задачи в условиях вооруженной агрессии, и требованиями по прозрачности и предотвращению коррупции.

После завершения определенного периода декларации останутся важным инструментом общественного контроля. Предложенный год отсрочки должен дать время адаптации и надлежащей работы механизмов контроля после завершения военного положения.

Кто из военнослужащих обязательно подает декларации

В настоящее время для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций, отмечают в Минобороны. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения. Это:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);

члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);

военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Кто освобожден от подачи деклараций

Согласно закону на период действия военного положения освобождены от представления деклараций:

военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

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