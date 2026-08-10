Налоговая обнаружила более 500 брендов с признаками дробления бизнеса

Государственная налоговая служба выявила более 500 брендов и торговых марок, которые могут использовать схемы искусственного дробления бизнеса. С начала 2026 года налоговики установили 23 крупные торговые сети, которые привлекли к таким схемам более 1000 физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
По предварительным оценкам, возможные потери государственного бюджета из-за уклонения от уплаты налогов составляют не менее 1,7 млрд грн, сообщила глава ГНС Леся Карнаух.
ГНС передала материалы правоохранителям
По результатам аналитических исследований ГНС установила 23 крупные торговые сети, которые могли использовать схемы дробления бизнеса с привлечением более 1000 ФЛП.
Все материалы ГНС передала правоохранительным органам. В настоящее время продолжаются досудебные расследования.
«И эта работа продолжается. Наши специалисты анализируют возможное использование схем дробления бизнеса еще в 18 крупных торговых сетях. Речь идет о предприятиях розничной торговли одеждой, обувью, электроникой, часами, косметикой, бытовой химией и общепитом», — сказала глава ГНС.
Какие схемы дробления бизнеса выявляет ДПС
Карнаух подчеркнула, что сама по себе деятельность ФЛП и сотрудничество компании с такими предпринимателями не является нарушением.
В то же время, если десятки предпринимателей только формально являются отдельными хозяйствующими субъектами, а фактически работают как одна компания под общим брендом, в одних магазинах, с общими работниками, складами и управлением, — это уже касается уплаты налогов.
«Моя позиция неизменна: правила одинаковы для всех! Этого хочет и бизнес, работающий добросовестно. Потому что, когда одни честно платят налоги, а другие придумывают схемы — это неравные условия конкуренции», — добавила Леся Карнаух.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что такое дробление бизнеса. Под этой схемой понимают искусственное разделение крупной или средней компании на сеть отдельных субъектов — чаще всего физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выбирающих упрощенную систему налогообложения.
Налоговая служба выделяет ключевые признаки, по которым идентифицируют следующие схемы:
использование общего IP-адреса для банковских операций и отчетности (РРО/ПРРО);
единственный адрес регистрации;
одно торговое помещение;
работа под общим брендом или торговой маркой;
наличие общего состава, общих бухгалтеров и наемного персонала для всех субъектов.