Налоговая обнаружила более 500 брендов с признаками дробления бизнеса Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Сама по себе деятельность ФЛП и сотрудничество компании с такими предпринимателями не являются нарушением.

Государственная налоговая служба выявила более 500 брендов и торговых марок, которые могут использовать схемы искусственного дробления бизнеса. С начала 2026 года налоговики установили 23 крупные торговые сети, которые привлекли к таким схемам более 1000 физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

По предварительным оценкам, возможные потери государственного бюджета из-за уклонения от уплаты налогов составляют не менее 1,7 млрд грн, сообщила глава ГНС ​​Леся Карнаух.

ГНС передала материалы правоохранителям

По результатам аналитических исследований ГНС установила 23 крупные торговые сети, которые могли использовать схемы дробления бизнеса с привлечением более 1000 ФЛП.

Все материалы ГНС передала правоохранительным органам. В настоящее время продолжаются досудебные расследования.

«И эта работа продолжается. Наши специалисты анализируют возможное использование схем дробления бизнеса еще в 18 крупных торговых сетях. Речь идет о предприятиях розничной торговли одеждой, обувью, электроникой, часами, косметикой, бытовой химией и общепитом», — сказала глава ГНС.

Какие схемы дробления бизнеса выявляет ДПС

Карнаух подчеркнула, что сама по себе деятельность ФЛП и сотрудничество компании с такими предпринимателями не является нарушением.

В то же время, если десятки предпринимателей только формально являются отдельными хозяйствующими субъектами, а фактически работают как одна компания под общим брендом, в одних магазинах, с общими работниками, складами и управлением, — это уже касается уплаты налогов.

«Моя позиция неизменна: правила одинаковы для всех! Этого хочет и бизнес, работающий добросовестно. Потому что, когда одни честно платят налоги, а другие придумывают схемы — это неравные условия конкуренции», — добавила Леся Карнаух.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что такое дробление бизнеса. Под этой схемой понимают искусственное разделение крупной или средней компании на сеть отдельных субъектов — чаще всего физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выбирающих упрощенную систему налогообложения.

Налоговая служба выделяет ключевые признаки, по которым идентифицируют следующие схемы:

использование общего IP-адреса для банковских операций и отчетности (РРО/ПРРО);

единственный адрес регистрации;

одно торговое помещение;

работа под общим брендом или торговой маркой;

наличие общего состава, общих бухгалтеров и наемного персонала для всех субъектов.

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