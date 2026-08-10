Сколько разминировано земель в июле

В рамках заключенных договоров Центр гуманитарного разминирования приступил к очистке угодий Госзембанка. Три участка общей площадью почти 1300 гектаров находятся в Харьковской области, еще один (606 га) — в Николаевской. Еще несколько договоров ЦГР заключил на разминирование земель, находящихся в собственности или аренде частных домохозяйств. Речь идет об участках, площадь которых составляет от 1,7 га до более 73 гектаров.
Также в июле 30 специалистов операторов противоминной деятельности и представителей органов государственной власти завершили обучение по безопасному выполнению работ на радиоактивно загрязненных территориях. Курс состоял из теоретического блока, который слушатели проходили онлайн, и практических занятий, которые длились два дня и проходили на территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.