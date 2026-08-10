Сколько разминировано земель в июле Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Сколько разминировано земель в июле

В июле Центр гуманитарного разминирования подписал еще 14 договоров на разминирование земель сельскохозяйственного назначения площадью более 1,4 тыс. га.

Ожидаемая стоимость разминирования — около 170 млн грн.

В июле в рамках бюджетной программы «Гуманитарное разминирование»:

210 га земель сельскохозяйственного назначения разминировали операторы противоминной деятельности;

2 соглашения по разминированию агроземель исполнены;

13,2 млн грн получили операторы ГТД за проделанную работу;

62,9 тыс. грн/га — средняя стоимость разминированной в июле земли в рамках программы.

Сейчас ведутся работы по 43 договорам на агроучастках площадью около 11,7 тыс. га. 100 договоров уже выполнены — к использованию вернули 16 410 га. Стоимость работ составила более 966,2 млн. грн.

Бюджетная программа «Гуманитарное разминирование» финансируется в рамках реализации Плана Украины (Ukraine Facility Plan) — инструмента финансовой поддержки Европейского Союза.

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В рамках заключенных договоров Центр гуманитарного разминирования приступил к очистке угодий Госзембанка. Три участка общей площадью почти 1300 гектаров находятся в Харьковской области, еще один (606 га) — в Николаевской. Еще несколько договоров ЦГР заключил на разминирование земель, находящихся в собственности или аренде частных домохозяйств. Речь идет об участках, площадь которых составляет от 1,7 га до более 73 гектаров.

Также в июле 30 специалистов операторов противоминной деятельности и представителей органов государственной власти завершили обучение по безопасному выполнению работ на радиоактивно загрязненных территориях. Курс состоял из теоретического блока, который слушатели проходили онлайн, и практических занятий, которые длились два дня и проходили на территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

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Участники учились пользоваться приборами радиационной и химической разведки, проводить соответствующую маркировку, разминировать загрязненную территорию.

Ранее мы писали , что средняя стоимость разминирования одного гектара сельскохозяйственных земель в Украине составляет около 60−65 тысяч грн.

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