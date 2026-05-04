Сапери розповіли, скільки коштує розмінування 1 гектара сільгоспземель в Україні

Казна та Політика
Мінекономіки готує нову методику розрахунків
Середня вартість розмінування одного гектара сільськогосподарських земель в Україні наразі становить близько 60−65 тисяч грн.
Про це в інтерв’ю «Слово і діло» розповів керівник Української Національної Асоціації з гуманітарного розмінування Олексій Ботнаренко.

Ціноутворення

Водночас він уточнив, що йдеться про усереднений показник із використанням різних методів, який сформувався за результатами публічних закупівель у межах державної програми.
«Середня вартість з урахуванням відсоткового залучення різних методів, за результатами публічних закупівель за відповідною державною Програмою, становить близько 60−65 тис. грн за гектар. Але акцентую: це не розмінування вручну. Розмінування вручну, за звітами операторів, коштує в межах 2 млн грн за гектар», — зазначив Ботнаренко.

Прогноз зростання вартості

Він також повідомив, що нині тривають консультації з Міністерством економіки та Центром гуманітарного розмінування щодо оновлення методики розрахунку вартості таких робіт. Очікується, що нова ціна буде вищою за нинішній середній показник.
«Поки не хочу називати конкретну суму — це стане зрозуміло після проведення торгів. Але вона точно буде більшою за 60−65 тисяч грн. Хоча й ця підвищена ціна все одно не є економічно обґрунтованою, але поки що працюємо в таких межах», — додав він.
За матеріалами:
Слово і Діло
Сільське господарство
