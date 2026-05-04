0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро

Казна та Політика
24
Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро
Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро
Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро, що є ще однією ознакою поглиблення європейських оборонних зв’язків під зростаючим тиском з боку США.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву уряду Британії, пише УНІАН.
Згідно із заявою, у понеділок прем’єр-міністр Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані заявить про бажання Великої Британії об’єднати зусилля з ЄС для підтримки України «у відсуванні російської лінії фронту та поверненні суверенної території».
Читайте також
«Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі пожинаємо плоди — і в ці нестабільні часи нам необхідно діяти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей», — йдеться у заяві Стармера.
Кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на наступні два роки, при цьому більша частина цієї суми призначена для військових витрат. При цьому участь у кредиті може відкрити можливості для британських компаній у задоволенні нагальних потреб України, особливо в оборонному секторі, йдеться в заяві уряду.
Велика Британія також оголосить цього тижня про введення ще однієї хвилі «жорстких санкцій» проти російських компаній з метою порушення ланцюгів постачання військової продукції, йдеться в повідомленні.
Раніше Finance.ua писав, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредитної програми для України обсягом 90 млрд євро (105 млрд доларів). Частину виплат можуть прив’язати до впровадження податкових змін для бізнесу, які викликають значний спротив. Про це повідомляєBloomberg з посиланням на джерела.
Ініціатива, яку обговорює Європейська комісія, може вплинути на 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку планують надати цього року. Обговорення відбувається паралельно зі спробами Києва переконати Міжнародний валютний фонд відтермінувати аналогічні вимоги в межах окремої кредитної програми обсягом понад 8 млрд доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems