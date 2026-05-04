Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро, що є ще однією ознакою поглиблення європейських оборонних зв’язків під зростаючим тиском з боку США.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву уряду Британії, пише УНІАН.

Згідно із заявою, у понеділок прем’єр-міністр Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти в столиці Вірменії Єревані заявить про бажання Великої Британії об’єднати зусилля з ЄС для підтримки України «у відсуванні російської лінії фронту та поверненні суверенної території».

«Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі пожинаємо плоди — і в ці нестабільні часи нам необхідно діяти далі та швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей», — йдеться у заяві Стармера.

Кредит, схвалений ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на наступні два роки, при цьому більша частина цієї суми призначена для військових витрат. При цьому участь у кредиті може відкрити можливості для британських компаній у задоволенні нагальних потреб України, особливо в оборонному секторі, йдеться в заяві уряду.

Велика Британія також оголосить цього тижня про введення ще однієї хвилі «жорстких санкцій» проти російських компаній з метою порушення ланцюгів постачання військової продукції, йдеться в повідомленні.

Раніше Finance.ua писав , що Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредитної програми для України обсягом 90 млрд євро (105 млрд доларів). Частину виплат можуть прив’язати до впровадження податкових змін для бізнесу, які викликають значний спротив. Про це повідомляєBloomberg з посиланням на джерела.

Ініціатива, яку обговорює Європейська комісія, може вплинути на 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку планують надати цього року. Обговорення відбувається паралельно зі спробами Києва переконати Міжнародний валютний фонд відтермінувати аналогічні вимоги в межах окремої кредитної програми обсягом понад 8 млрд доларів.

