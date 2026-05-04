Фіцо підтримав євроінтеграцію України під час зустрічі з Зеленським
Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час візиту до Єревану 4 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у соцмережі X.
Як наголосив президент, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.
За словами Зеленського, він обговорив з Фіцо співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.
«Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави — домовилися, що команди працюватимуть над графіком», — розповів президент.
Окрему увагу під час переговорів приділили питанню євроінтеграції України.
Глава держави повідомив, що Фіцо підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.