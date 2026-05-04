У Раді розповіли, як українці платитимуть податки з посилок Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

Законопроєкт щодо оподаткування міжнародних поштових відправлень передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, сплачуватимуть податок до моменту їх отримання.

Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, в податковому комітеті відбулися два засідання робочих груп. Вони стосувалися оподаткування доходів громадян, отриманих через цифрові платформи (зокрема OLX, Prom), а також оподаткування товарів у міжнародних поштових відправленнях.

До другого читання законопроєкту пропонують змінити підходи.

Оподаткування доходів із цифрових платформ

Замість чинної моделі, яка передбачає 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору, пропонується встановити єдину ставку ПДФО на рівні 10%.

Передбачається, що надходження від цього податку розподілятимуться між загальним фондом державного бюджету та спеціальним фондом для потреб Збройних сил України. Водночас така ініціатива потребує внесення змін до Бюджетного кодексу, які мають ухвалюватися окремим законом. Наразі відповідний документ відсутній.

При цьому пропозиція прив’язати набрання чинності змін до Податкового кодексу до ухвалення змін у Бюджетному кодексі поки не підтримується.

Оподаткування товарів у посилках

Окремий блок змін стосується оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси, зокрема Temu та AliExpress.

Пропонується запровадити оподаткування ПДВ з першої гривні вартості товару. Наразі податок застосовується до відправлень вартістю понад 150 євро.

Передбачається, що ПДВ сплачуватиметься під час купівлі товару.

Механізм сплати ПДВ

Якщо маркетплейс зареєстрований у митних органах України, податок перераховуватиме до бюджету сам майданчик.

У разі якщо маркетплейс не зареєстрований, ПДВ доведеться сплачувати безпосередньо покупцю до моменту отримання посилки.

При цьому покупець може не знати про статус реєстрації платформи.

«І не факт, що така особа взагалі не відмовиться від отримання посилки. І це можуть бути масові випадки, оскільки запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні», — наголошує депутатка.

За її словами, законопроєкт планують винести на розгляд комітету 6 травня.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева розповідав , що Україна формально прострочила виконання «маяка» МВФ щодо ухвалення пакету податкових законопроєктів. Проте в парламенті розраховують надолужити згаяне до кінця травня, коли заплановано черговий перегляд програми фінансування.

Ми також писали , що Україна має ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

